Ждет предложение и свадьба: каким знакам славянского гороскопа повезет в любви в 2022 году

Найти свою любовь или улучшить текущие отношения смогут сразу три знака славянского гороскопа

Неспешный и рассудительный Златорогий Бык — покровитель 2022 года по славянскому календарю — обещает насыщенный событиями год. А некоторые знаки ожидает невероятный успех в делах любовных.

Прогноз для знаков славянского гороскопа составил портал Astrorok.

Темный Сох (Лось)

Под этим знаком славянского гороскопа родились в 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008 годах. В наступающем 2022 году Темным Сохам особенно повезет в любовных делах. Одинокие представители с легкостью найдут любовь, а те, кто находятся в отношениях, могут их улучшить. Во всяком случае, покровитель года будет этому всячески способствовать.

Парящий Орел

Орлы по славянскому календарю родились в 1939, 1955, 1971, 1987, 2003 годах. Им в 2022 году советуют с уважением относиться к мнению окружающих и стараться контролировать свои эмоции. Однако, в отношениях Орлов ждут серьезные изменения в семейном статусе — не исключена свадьба.

Огнегривый Конь

Под покровительством Огнегривого Коня родились в 1943, 1959, 1975, 1991, 2007 годах. А в наступающем году помимо невероятной удачи представителей этого знака славянского гороскопа будет ждать любовь. Особенно в первой половине года.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому 2022 год принесет финансовую удачу и успех в работе по славянскому календарю.