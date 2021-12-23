Признание, авторитет и повышение: знаки Зодиака, которых ждет карьерный рост в год Черного Тигра

Этим трем знакам китайского гороскопа звезды сулят успех на профессиональном поприще.

Новый 2022 год, покровителем которого будет Черный Водяной Тигр, уже совсем близко. Тигр — это представитель восточного или китайского гороскопа, а это значит что на судьбу и будущее влияют не только созвездия, под которыми вы родились, но и год вашего рождения.

Как сообщает сайт astrorok, восточный гороскоп на 2022 год обещает энергетически благоприятный период, особенно в карьере, для этих трех знаков Зодиака: Тигр, Лошадь и Коза.

Тигр

Ну, как же в год Тигра не будет вести людям, рожденным в год Тигра. Данному знаку можно рассчитывать на успех и благополучие в самых разных сферах. Карьера представителей этого знака пойдет в гору, и денег будет хватать на все, главное нужно быть осторожнее. Со стороны конкурентов возможны негативные выпады и обманы.

Лошадь

В 2022 году рожденные в год Лошади забудут о проблемах и неудачах. Их ждут успехи в работе и море позитивных эмоций. Сложных ситуаций будет минимальное количество, а трудные проекты будут реализовываться очень быстро. Также Лошадей ждет немало деловых поездок, которые благоприятно отразятся на финансовом положении и дальнейшей карьере.

Коза (Овца)

У Козы (Овцы) в год Тигра появится много перспективных предложений и интересных знакомств, которые непременно пойдут на пользу. Чтобы добиться максимального успеха представителям этого знака важно четко понимать, к чему стремиться. Вас ждет немало конкурентов и завистников, но если вовремя заметить их коварные планы, то удастся избежать проблем, и карьера пойдет вверх.

Напомним, что согласно китайскому гороскопу, всего трем знакам Зодиака год Тигра гарантирует успех в 2022 году. Кем оказались эти счастливчики — смотрите в предыдущем материале "Телеграфа".