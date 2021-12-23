Укр

Признание, авторитет и повышение: знаки Зодиака, которых ждет карьерный рост в год Черного Тигра

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
180
В 2022 году необходимо принимать только продуманные решения Новость обновлена 23 декабря 2021, 11:14
В 2022 году необходимо принимать только продуманные решения

Этим трем знакам китайского гороскопа звезды сулят успех на профессиональном поприще.

Новый 2022 год, покровителем которого будет Черный Водяной Тигр, уже совсем близко. Тигр — это представитель восточного или китайского гороскопа, а это значит что на судьбу и будущее влияют не только созвездия, под которыми вы родились, но и год вашего рождения.

Как сообщает сайт astrorok, восточный гороскоп на 2022 год обещает энергетически благоприятный период, особенно в карьере, для этих трех знаков Зодиака: Тигр, Лошадь и Коза.

Тигр

Ну, как же в год Тигра не будет вести людям, рожденным в год Тигра. Данному знаку можно рассчитывать на успех и благополучие в самых разных сферах. Карьера представителей этого знака пойдет в гору, и денег будет хватать на все, главное нужно быть осторожнее. Со стороны конкурентов возможны негативные выпады и обманы.

Лошадь

В 2022 году рожденные в год Лошади забудут о проблемах и неудачах. Их ждут успехи в работе и море позитивных эмоций. Сложных ситуаций будет минимальное количество, а трудные проекты будут реализовываться очень быстро. Также Лошадей ждет немало деловых поездок, которые благоприятно отразятся на финансовом положении и дальнейшей карьере.

Коза (Овца)

У Козы (Овцы) в год Тигра появится много перспективных предложений и интересных знакомств, которые непременно пойдут на пользу. Чтобы добиться максимального успеха представителям этого знака важно четко понимать, к чему стремиться. Вас ждет немало конкурентов и завистников, но если вовремя заметить их коварные планы, то удастся избежать проблем, и карьера пойдет вверх.

Напомним, что согласно китайскому гороскопу, всего трем знакам Зодиака год Тигра гарантирует успех в 2022 году. Кем оказались эти счастливчики — смотрите в предыдущем материале "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Украина
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Категория
Сергей Фурса
"Придется смириться и платить", – экономист Фурса про тарифы и курс доллара в Украине
Дата публикации
Категория
В Украине вакцинацию от коронавируса проводят 4 препаратами
В Украине стартовал третий круг прививок от коронавируса: кто и как может пройти ревакцинацию
Дата публикации
Категория
"Желтая" карантинная зона пополнилась шестью областями
"Красными" остались две области: какие правила карантина действуют в Украине перед Новым годом
Дата публикации
Категория
Количество ковидных больных по-прежнему растет
Заболеваемость растет, а выздоровевших стало меньше: свежая COVID-статистика на 23 декабря