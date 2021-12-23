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Мечты станут реальностью: какие знаки славянского гороскопа ждет успех в 2022 году

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Славянский гороскоп в 2022 году пророчит успех 3 знакам Новость обновлена 23 декабря 2021, 16:48
Славянский гороскоп в 2022 году пророчит успех 3 знакам

В 2022 году лишь самые упорные и настойчивые в достижении целей люди станут успешными и богатыми.

По восточному (китайскому) гороскопу наступающий 2022 год пройдет под покровительством Черного Тигра, а по славянскому — хозяином 2022 года станет сильное и отважное животное – Златорогий Тур. Это животное не любит мошенников, и уважает трудолюбивых людей. Именно таким представителям Зодиака, славянский хозяин года и будет помогать в новом году.

Прогноз для знаков славянского гороскопа составил портал Astrorok

Жемчужная Щука (1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012)

Для представителей этого знака 2022 год станет отличным периодом, когда многие цели и их заветные мечты воплотятся в реальность. Будьте уверены, вы сможете преодолеть все неприятности, главное не ленитесь и подходите к работе ответственно.

Жаба бородатая (1949, 1965, 1981, 1997, 2013)

У представителей этого знака начнется белая денежная полоса в жизни. Они научатся экономить, придавать анализу все свои расходы, и смогут накопить нужную им сумму. Также у Жаб начнется благоприятный период, чтобы начать борьбу с вредными привычками.

Крадущийся Лис (1953, 1969, 1985, 2001, 2017)

Если вы привыкли относиться к работе ответственно, то можете не волноваться по поводу денег и своего признания. Главное, не соглашайтесь на различные авантюры и махинации, ведь Златорогому Туру такое не по душе.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому 2022 год принесет финансовую удачу и успех в работе по славянскому календарю.

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