Этим знакам Зодиака категорически нельзя отмечать Новый год вместе

Пары, которые не переживут совместную новогоднюю ночь

Некоторым людям просто не по дороге, потому что они слишком разные. Есть знаки Зодиака, которым трудно просто найти общий язык, а также такие, которые не вынесут друг друга в одной комнате, тем более на праздновании Нового года или Рождества.

Чтобы не испортить ни себе, ни другим праздник, стоит прислушаться к советам астрологов. Как пишет Ukr.Media, всего трем парам нельзя отмечать Новый год вместе.

Овны и Тельцы

Сажать за одним праздничным столом представителей этих двух знаков Зодиака просто нельзя. Да, они могут бесконфликтно контактировать друг с другом в жизни, но в силу разных характеров, трудолюбивый Овен и ленивый Телец просто переругаются.

Львы и Девы

Конфликт неизбежен и в этом случае. Смиренная Дева является полной противоположностью себялюбивого Льва, поэтому оказавшись за новогодним столом на соседних местах, представители этих двух знаков испортят праздник всем присутствующим.

Козероги и Рыбы

Отличающее друг от друга настроение этих знаков Зодиака приведет к непоправимым последствиям. Козероги, которые строги к себе и окружающим, и Рыбы, которые любят часто витать в облаках, не смогут находиться в одной комнате.

Добавим, что звезды и планеты подготовили некоторым знакам Зодиака много приятных сюрпризов. Кому подфартит в конце 2021 года — смотрите в нашем материале.