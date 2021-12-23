Этим знакам Зодиака категорически нельзя отмечать Новый год вместе
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Пары, которые не переживут совместную новогоднюю ночь
Некоторым людям просто не по дороге, потому что они слишком разные. Есть знаки Зодиака, которым трудно просто найти общий язык, а также такие, которые не вынесут друг друга в одной комнате, тем более на праздновании Нового года или Рождества.
Чтобы не испортить ни себе, ни другим праздник, стоит прислушаться к советам астрологов. Как пишет Ukr.Media, всего трем парам нельзя отмечать Новый год вместе.
Овны и Тельцы
Сажать за одним праздничным столом представителей этих двух знаков Зодиака просто нельзя. Да, они могут бесконфликтно контактировать друг с другом в жизни, но в силу разных характеров, трудолюбивый Овен и ленивый Телец просто переругаются.
Львы и Девы
Конфликт неизбежен и в этом случае. Смиренная Дева является полной противоположностью себялюбивого Льва, поэтому оказавшись за новогодним столом на соседних местах, представители этих двух знаков испортят праздник всем присутствующим.
Козероги и Рыбы
Отличающее друг от друга настроение этих знаков Зодиака приведет к непоправимым последствиям. Козероги, которые строги к себе и окружающим, и Рыбы, которые любят часто витать в облаках, не смогут находиться в одной комнате.
Добавим, что звезды и планеты подготовили некоторым знакам Зодиака много приятных сюрпризов. Кому подфартит в конце 2021 года — смотрите в нашем материале.
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