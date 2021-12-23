Укр

Этим знакам Зодиака категорически нельзя отмечать Новый год вместе

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
81
Новогодний гороскоп 2022 - каким знакам нельзя праздновать Новый год вместе Новость обновлена 23 декабря 2021, 20:20
Новогодний гороскоп 2022 - каким знакам нельзя праздновать Новый год вместе

Пары, которые не переживут совместную новогоднюю ночь

Некоторым людям просто не по дороге, потому что они слишком разные. Есть знаки Зодиака, которым трудно просто найти общий язык, а также такие, которые не вынесут друг друга в одной комнате, тем более на праздновании Нового года или Рождества.

Чтобы не испортить ни себе, ни другим праздник, стоит прислушаться к советам астрологов. Как пишет Ukr.Media, всего трем парам нельзя отмечать Новый год вместе.

Овны и Тельцы

Сажать за одним праздничным столом представителей этих двух знаков Зодиака просто нельзя. Да, они могут бесконфликтно контактировать друг с другом в жизни, но в силу разных характеров, трудолюбивый Овен и ленивый Телец просто переругаются.

Львы и Девы

Конфликт неизбежен и в этом случае. Смиренная Дева является полной противоположностью себялюбивого Льва, поэтому оказавшись за новогодним столом на соседних местах, представители этих двух знаков испортят праздник всем присутствующим.

Козероги и Рыбы

Отличающее друг от друга настроение этих знаков Зодиака приведет к непоправимым последствиям. Козероги, которые строги к себе и окружающим, и Рыбы, которые любят часто витать в облаках, не смогут находиться в одной комнате.

Добавим, что звезды и планеты подготовили некоторым знакам Зодиака много приятных сюрпризов. Кому подфартит в конце 2021 года — смотрите в нашем материале.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
Украине предрекают непростой год
Украина
Три сценария войны и капут рейтингу Зеленского - прогноз для Украины на 2022 год
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украине предрекают непростой год
Три сценария войны и капут рейтингу Зеленского - прогноз для Украины на 2022 год
Дата публикации
Категория
Украинок поставят на военный учет
Воинский учет для украинок: кому придется получать военный билет (список профессий)
Дата публикации
Категория
Путин был весьма эмоционален, говоря на темы Украины
Абсурд, война и Зеленский: ТОП-7 заявлений Путина об Украине
Дата публикации
Категория
Сергей Фурса
"Придется смириться и платить", – экономист Фурса про тарифы и курс доллара в Украине
Дата публикации
Категория
В Украине сократят срок действия сертификатов вакцинации
Срок действия сертификатов вакцинации может быть заметно сокращен: в чем причина