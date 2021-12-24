Укр

Астролог назвал главных везунчиков 2022 года: кому повезет в любви, а кому – в финансах

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Для каких знаков Зодиака 2022 год будет успешным Новость обновлена 24 декабря 2021, 08:58
Для каких знаков Зодиака 2022 год будет успешным

Удача будет на стороне Овнов, Львов, Стрельцов и Рыб

Новый 2022 год принесет удачу многим знакам Зодиака. Некоторые смогут подняться по карьерной лестнице, кому-то повезет в любовных делах, а еще кто-то сможет много путешествовать и заряжаться положительными эмоциями.

О главных везунчиках 2022-го года УНИАН рассказал астролог Влад Росс.

Овен

Для представителей этого знака Зодиака 2022 год станет периодом, когда они смогут реализовать все амбиции, а также достичь новых вершин в работе. Если Овны решат переехать, создать семью или купить дом, то все эти планы получится успешно реализовать.

Рыбы

Для Рыб наиболее успешным будет начало года. Больше всего представителям этого знака Зодиака будет везти в личной жизни и финансовых вопросах.

Лев

В 2022 году Львы будут успешно обустраивать семейное гнездышко, а также достичь максимальной гармонии в отношениях со второй половинкой. Если представители этого знака сделают ставку на саморазвитие, то у них все получится. Успех принесут и новые проекты.

Стрелец

Для Стрельцов в 2022 году будут успешными все поездки. Если же представители этого знака Зодиака решат переехать в другую страну, что год Черного Водяного Тигра будет идеальным периодом для воплощения в жизнь этих планов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам славянского гороскопа повезет в любви в 2022 году.

Теги:
#Гороскоп #Лев #Овен #Знаки Зодиака #Рыбы #Стрелец #2022 год
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