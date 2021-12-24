Кто обогатится в год Черного Тигра-2022: астролог выделил тройку знаков Зодиака

Влад Росс рассказал, что Рыбам, Водолеям и Овнам повезет больше в финансовом плане

Поиск новых источников дохода, инвестиции, удачные проекты и контракты — возможности, которые не стоит упускать в год Черного Водяного Тигра.

О том, кому из знаков Зодиака стоит ожидать успехов на финансовом поприще, рассказал известный украинский астролог Влад Росс, пишет УНИАН.

Рыбы

Энергичных представителей этого знака ждут деньги и успех в карьере. В 2022 году Рыбам очень повезет в финансовом плане, особенно, что касается инвестиций.

Водолеи

Для Водолеев наступающий год будет непростым. Несмотря на это они смогут получить хорошую прибыль в начале и в конце года.

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Овны

В тройку финансовых везунчиков попали Овны. Ночные светила обещают людям данного знака Зодиака удачу во всех начинаниях. "То, что вы посеете весной, даст плоды осенью", — отмечает Влад Росс. Поэтому расслабляться не стоит.

Ранее астролог рассказал, что больше всего в год Черного Водяного Тигра повезет четырем знакам Зодиака. Кто оказался в списке счастливчиков — смотрите в нашем предыдущем материале.