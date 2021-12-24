4 знака Зодиака, которых ждут проблемы в 2022 году

Со сложностями в следующем году столкнутся Водолеи, Близнецы, Девы и Весы

Известный украинский астролог Влад Росс, который ранее назвал финансовых везунчиков года Черного Водяного Тигра, рассказал, кому придется столкнуться с неприятностями в 2022 году.

По словам эксперта, напасти могут "свалиться" на плечи четырем знакам Зодиака, передает УНИАН.

Водолеи

Как утверждает Влад Росс, представителям данного знака Зодиака придется много работать и столкнуться с обострениями хронических заболеваний. Не повезет им и в личной жизни. Астролог рекомендует в новом году не перенапрягаться и не переживать по пустякам.

Близнецы

Список "неудачников" 2022 года пополнили и Близнецы. У них могут возникнуть конфликты с начальством, что может сказаться на карьере. Людям этого знака необходимо быть осторожнее с правоохранительными органами.

Девы

Девы могут столкнуться с проблемами в бизнесе. Есть вероятность того, что их коллеги и партнеры окажутся ненадежными.

Весы

Непростым год будет и у Весов. Астролог не советует в год Тигра переезжать, менять место учебы или работу. Также представителям этого знака Зодиака стоит быть внимательнее к своему здоровью.

Ранее астролог рассказал, что больше всего в год Черного Водяного Тигра повезет четырем знакам Зодиака. Кто оказался в списке счастливчиков — смотрите в нашем предыдущем материале.