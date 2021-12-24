Такой мужчина точно сделает вас счастливой: лучшие мужья по знаку Зодиака
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Если вы не уверены, насколько хорошим мужем станет ваш избранник, почитайте его гороскоп
Гороскоп поможет выбрать идеальную жену по знаку Зодиака, которая будет вас безгранично любить, а также станет чудесной хозяйкой. Также стоит посоветоваться с астрологами и во время выбора супруга.
О том, кого по знаку Зодиака лучше выбрать в мужья, рассказывает "Оракул".
Дева
Мужчины-Девы – совсем не романтичны, но очень преданы. Они будут преданы одной женщине всю жизнь и готовы прожить со своей избранницей до конца своих дней.
Представители этого знака Зодиака очень чистоплотны. Они всегда готовы помочь своей возлюбленной и с детьми, и с домашними хлопотами. Вероятно, некоторым женщинам такие мужья могут показаться скучными, но на самом деле, именно с Девами вы сможете создать крепкую семью, в которой мужчина готов делать все для своей любимой.
Весы
Большинство женщин любят романтику, поэтому идеальным мужем для них будет мужчина-Весы. Представители этого знака Зодиака будут писать признания в любви на асфальте, сочинять стихи с ее именем и делать предложение руки и сердца в самом романтичном месте в мире.
Весы будут хорошими мужьями – заботливыми и понятливыми. Он не будет покушаться на личную свободу возлюбленной, не будет устраивать сцен ревности. Но избраннице Весов придется стараться поддерживать интерес к себе, чтобы он не заскучал.
Телец
Надежнее мужа, чем Телец не стоит искать. Если представитель этого знака влюбляется, то он пронесет это чувство через всю жизнь и ради сохранения семьи готовы простить многое. Мужчины-Тельцы отличные хозяева, которые готовы взять на себя все домашние дела. С ними всегда уютно и комфортно.
Козерог
Козероги – довольно замкнутые люди и это качество иногда раздражает близких. В то же время, именно мужчины-Козероги являются надежной опорой и поддержкой для семьи. Представители этого знака становятся идеальными друзьями, советчиками, наставниками и идеальными любовниками для своих жен. Козероги всегда стремятся к созданию процветающей семьи.
Лев
Льва можно смело назвать идеальным мужем. Мужчины-Львы искренне обожают возлюбленную, он ее ценит, поддерживает и оберегает от негатива. Представители этого знака Зодиака – надежные и верные мужчины, лучшие друзья для своих женщин. Эти мужчины влюбляются раз и на всю жизнь, а их избранницы рядом с ними по-настоящему расцветают.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых вредных тещах по знаку Зодиака.
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