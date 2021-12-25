Укр

Какие знаки по славянскому гороскопу ждет удача на любовном фронте в 2022 году

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Гороскоп на 2022 год по славянскому гороскопу Новость обновлена 25 декабря 2021, 00:28
Гороскоп на 2022 год по славянскому гороскопу

Четыре представителя тотема по Славянскому гороскопу смогут наладить личную жизнь

По славянскому гороскопу 2022-й станет годом Златорогого Тура. Поскольку это животное любит трудолюбивых людей, таким представителям тотема будет способствовать удача в Новом году. Для других – этот год будет успешным в любви.

Об этом сообщает портал Astrorok.

Темный Соха (1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008)

Темный Соха сможет наладить личные отношения в 2022 году. Одинокие представители тотема найдут пару, а люди, у которых есть семья, решат все спорные вопросы.

Свернувшийся Еж (1938, 1954, 1970, 1986, 2002)

2022 год для Ежа будет наполнен приятными эмоциями. Они, наконец, достигнут гармонии в личной жизни, правда, придется научиться жить сегодняшним днем и не оглядываться на прошлое.

Орел, парящий над землей (1939, 1955, 1971, 1987, 2003)

Личная жизнь тотема Орла кардинально изменится в 2022 году. Существует большая вероятность, что они узаконят отношения. Но с принятием судьбоносных решений не стоит торопиться – лучше хорошо присмотреться к возлюбленной или возлюбленному.

Огнегривая Лошадь (1943, 1959, 1975, 1991, 2007)

Представители тотема Огнеигривой Лошади в 2022 году встретят человека, который может стать его спутником жизни. Также этот год будет успешным в карьере.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Славянского гороскопа 2022 год принесет удачу в работе.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #2022 год
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