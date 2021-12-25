На голову этих 5 знаков Зодиака в начале 2022 года свалятся неожиданные потрясения

Астролог рассказала, какие события совсем скоро могут произойти в жизни Водолея, Стрельца, Девы, Овна и Тельца

Новый год Черного тигра для Овнов, Тельцов, Дев, Стрельцов и Водолеев начнется с сюрпризов и изменений. Как сообщает "Телеграф", об этом говорится в прогнозе астролога Арины Артуровны.

Овен

Уже в начале года у Овнов появится потенциал для движения вперед с новыми отношениями. Касается это как деловой сферы, так и личной жизни. Звезды рекомендуют быть сдержанными и рассудительными, что поможет достичь успеха. 2022 году будет удачлив для смелых Овнов.

Телец

Начало 2022 года не сулит расслабления. Может быть напряженная ситуация в сфере бизнеса. Согласно расположению планет, вам нужно направить усилия на создание межфункциональной команды, что поможет достигнуть общей цели. При верных действиях вас ждет карьерный взлет. Также в первом полугодии возможны трудности с учебой, связанными с заграницей и иностранными партнерами задачами, проигрыши в суде.

Дева

В начале 2022 года могут объявиться бывшие. Постарайтесь быть предусмотрительными, иначе рискуете разрушить имеющиеся отношения. Уделите внимание детям: те будут особенно активны в первом полугодии. Для детворы можно подобрать занятия, секции, кружки и курсы.

Стрелец

2022 год начнется для вас с того, что придется отдать все долги и кредиты. К сожалению, возможны проблемы с финансами. Будьте осмотрительны и не угодите в лапы аферистов.

Водолей

Начало года наполнит жизнь этих знаков тайными действиями и странными событиями. Кроме того, есть вероятность финансовых манипуляций и уголовных дел. Позаботьтесь о своем здоровье. Не лишним будет уехать куда-то на некоторое время и скрыться.

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