Как встретить год Черного Водяного Тигра, чтобы он принес удачу в ваш дом

Если вы сможете задобрить хозяина года, то удача будет на вашей стороне

Год Черного Водяного Тигра наступит только 1 февраля, но 2022 год, который будет проходить под покровительством этого животного, мы будем встречать уже через несколько дней. Тигры – величественные животные и приветствовать хозяина года нужно по-особенному. Например, нужно тщательно подобрать праздничный наряд в синих или голубых тонах. Также можно добавить черный цвет, но с ним лучше быть осторожными.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Для встречи 2022 года также стоит выбрать украшения из золота с камнем "тигровый глаз". Если вы сможете найти этот драгоценный камень, то он наверняка станет вашим символом в следующем году.

Чтобы задобрить хозяина года, на новогодний стол стоит подать мясные блюда, а также экзотические фрукты. Важно помнить, что Тигры очень любопытные и для них важно не только количество, но и разнообразие блюд. Так, можно приготовить очень красивый салат "Шкура тигра", который наверняка понравится хозяину года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких нарядов стоит отказаться в новогоднюю ночь, чтобы чувствовать себя комфортно и красиво.