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Свадьба и дети: каким знакам Зодиака в 2022 году звезды пророчат изменения в личной жизни

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Любовные отношения 3 знаков Зодиака перерастут в нечто большое
Любовные отношения 3 знаков Зодиака перерастут в нечто большое

Астролог рассказала, какие перемены предвидятся на личном фронте у Близнецов, Весов и Скорпионов

В 2022 году, символом которого станет Черный Тигр, ожидаются важные события в личной жизни таких знаков Зодиака, как Весы, Близнецы и Скорпион. Как передает "Телеграф", об это говорится в прогнозе астролога Арины Артуровны.

Близнецы

В новом году звезды пророчат Близнецам существенные перемены в жизни. Это может быть смена статуса, регистрация компании, развод. Вместе с тем, расположение планет указывает на то, что именно в 2022 году Близнецы могут сыграть свадьбу и завести детей.

Весы

2022 год сулит изменения в личной жизни. Вам не удастся воспринимать отношения легкомысленно и периодически заводить романы, иначе последствия таких действий будут ощутимыми. Распоряжение планет показывает, что новый год для Весов – удачный период для того, чтобы встретить серьезную и настоящую любовь.

Скорпион

Длительные любовные отношения в 2022 году перейдут на новый этап и даже могут привести к свадьбе. Более того, звезды предрекают вам удачный год для рождения детей. Одиноких Скорпионов тоже ждут приятные изменения на личном фронте: есть вероятность встретить свою вторую половинку.

Как писал "Телеграф" ранее, согласно славянскому гороскопу символом 2022 года станет Златорогий Тур. Все трудяги в будущем году получат достойное для них вознаграждение. В числе главных везунчиков года четыре знака.

Теги:
#Гороскоп #Новый год #Астрологический прогноз #Любовный гороскоп
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