Китайский гороскоп на год Черного Тигра: названы три знака Зодиака, которых ждут неудачи
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В 2022 году увы не у всех знаков Зодиака будет все тихо и спокойно.
Близится Новый 2022-й год, который по китайскому гороскопу год пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Астрологи предсказывают неуравновешенный период, и, увы, не всем представителям зодиакального круга будет везти.
О том, кому из знаков Зодиака стоит контролировать страсть и желания, ведущие к разрушительным последствиям, сообщает сайт astrorok.
Бык
Рожденным в год Быка придется хорошенько поработать над собой, чтобы 2022-й год прошел удачно. Если не обуздать свои эмоции и страсти, то можно угодить в переплет проблем, которых будет немало.
Коза (Овца)
2022-й год подкинет вам немало конкурентов и завистников, которые будут пытаться испортить вам жизнь. Если вы вовремя соберетесь, то сможете все преодолеть. Финансовая и любовная сферы также не будут идеальными: баснословных заработков не будет, а новые знакомства будут быстротечными.
Петух
Если в целом год будет достаточно хорошим, то больше всего пострадает любовная сфера. Возможно, что из-за того, что вы постоянно будете в работе или учебе, ваш избранник/избранница решит закончить ваши отношения.
Ранее астролог рассказал, что больше всего в год Черного Водяного Тигра повезет четырем знакам Зодиака. Кто оказался в списке счастливчиков — смотрите в нашем предыдущем материале.
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