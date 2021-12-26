Укр

Китайский гороскоп на год Черного Тигра: названы три знака Зодиака, которых ждут неудачи

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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В 2022 году необходимо быть сдержаннее Новость обновлена 26 декабря 2021, 11:10
В 2022 году необходимо быть сдержаннее

В 2022 году увы не у всех знаков Зодиака будет все тихо и спокойно.

Близится Новый 2022-й год, который по китайскому гороскопу год пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Астрологи предсказывают неуравновешенный период, и, увы, не всем представителям зодиакального круга будет везти.

О том, кому из знаков Зодиака стоит контролировать страсть и желания, ведущие к разрушительным последствиям, сообщает сайт astrorok.

Бык

Рожденным в год Быка придется хорошенько поработать над собой, чтобы 2022-й год прошел удачно. Если не обуздать свои эмоции и страсти, то можно угодить в переплет проблем, которых будет немало.

Коза (Овца)

2022-й год подкинет вам немало конкурентов и завистников, которые будут пытаться испортить вам жизнь. Если вы вовремя соберетесь, то сможете все преодолеть. Финансовая и любовная сферы также не будут идеальными: баснословных заработков не будет, а новые знакомства будут быстротечными.

Петух

Если в целом год будет достаточно хорошим, то больше всего пострадает любовная сфера. Возможно, что из-за того, что вы постоянно будете в работе или учебе, ваш избранник/избранница решит закончить ваши отношения.

Ранее астролог рассказал, что больше всего в год Черного Водяного Тигра повезет четырем знакам Зодиака. Кто оказался в списке счастливчиков — смотрите в нашем предыдущем материале.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака
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