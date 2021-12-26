Никакой агрессии и импульсивности: каким знакам славянского гороскопа стоит быть осторожнее в год Тигра

В 2022-м году нужно морально отдыхать, чтобы исключить из жизни стрессы и конфликты.

В течении 2022-го года, когда по славянскому гороскопу хозяином года становится Златорогий Тур, необходимо любые решения принимать без эмоций – хладнокровно и обдуманно, чтобы не навлечь на себя беду. Ранее, мы рассказывали о том, какие знаки славянского гороскопа ждет успех в 2022 году, а теперь расскажем о тех, кому повезло меньше.

Прогноз для знаков славянского гороскопа составил портал Astrorok

Притаившийся Волк (1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010)

Вы быстро найдете взаимопонимание с хозяином года, но осторожность в общении с людьми нужно все же соблюдать. Увы, но с окружающими вас людьми не всегда будет вести. Доверяйте только тем, с кем давно знакомы. Это поможет избежать многих проблем и конфликтов.

Дикий Вепрь (1950, 1966, 1982, 1998, 2014)

2022 год пройдет великолепно, если всячески избегать конфликтных ситуаций и сдерживать эмоции. Также, чтобы год прошел успешно, придется стать инициативнее и работать на полную энергетическую катушку.

Уж шипящий (1952, 1968, 1984, 2000, 2016)

Ужу нужно дозировать свои энергетические запасы и быть крайне осторожным в общении с новыми людьми. Не исключено, что вас могут обмануть и ограбить, что нарушит ваше внутреннее спокойствие. Также переживания возможны в амурных делах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Славянского гороскопа 2022 год принесет удачу в работе.