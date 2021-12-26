Много зрелищ, достижений, рекордов: каким будет год Черного Водяного Тигра

В 2022 году будут как прорывы во всех сферах жизни, так и революции

В следующем 2022 наступит год Черного Водяного Тигра. Стоить отметить, что этот особенный период не начнется сразу с 1 января. Согласно китайскому гороскопу, покровительство зодиакального хищника стартует в новолуние 1 февраля 2022 года, а продлится до 21 января 2023 года. Однако уже сейчас следует знать, каким характером обладает Тигр и что он готовит всем людям.

Астролог Анастасия под ником в Инстаграме astro_stasya пишет, что энергия года будет мощной, агрессивной и динамичной. Это будет год прорывов, противостояний, борьбы за лидерство, скандалов, конфликтов как на международной арене, так и на экономической. "Передел сфер влияния!", — отмечает эксперт.

Тигр — это всегда про риск и опасность, про революции и неповиновение, про достоинство и действие, которое зачастую обдумывается задним числом. Будет много зрелищ, достижений, рекордов, прорывов во многих сферах. Много рискованных операций и выигрышей. Но победителей не судят. Будут и поражения. О них будут молчать, чтобы не портить впечатление.

"Тигр не любит сидеть на месте, любит узнавать что-то новое. Поэтому путешествия снова могут войти в нашу жизнь", — пишет астролог.

Наиболее благоприятные условия Тигр предоставит тем, кто, соответственно, родился в год Тигра — 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998. Также будет прорыв у тех, кто родился с 4 февраля по 4 марта любого года и с 3 до 5 утра любого дня.

Однако не для всех представителей знаков Зодиака будущий год будет простым. О том, кого из китайского гороскопа ожидают препятствия на жизненном пути в 2022 году — читайте в материале "Телеграфа".