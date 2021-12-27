На кого в 2022 году свалится богатство: астролог назвала 3 знака Зодиака

Астролог рассказала, какие перемены в финансовом положении ожидают Львов, Стрельцов и Водолеев

В 2022 году, начало которого сулит неожиданные потрясения пяти знакам Зодиака, возможны изменения в материальном плане для Льва, Стрельца и Водолея. Как пишет "Телеграф", об этом говорится в прогнозе астролога Арины Артуровны.

Лев

2022 год поможет вам реализовать самые давние задумки. Не бойтесь начинать стартапы и составлять бизнес-планы. Для состоятельных Львов год будет удачным в плане вкладывания инвестиций. Звезды на стороне и тех, кому нужно отдать долги. Улучшат свое материальное положение те, кто по роду занятий связаны с чужими деньгами, налоговой, наследством, производством, кризисными проектами, банковскими операциями и медициной. Астролог уверяет, что подобные направления принесут большой успех при небольших инвестиционных вкладах.

Стрелец

В новом году будут успешными покупки земли, сырья и других вещей для успешного ведения бизнеса. Стрельцы могут рассчитывать на финансовую помощь со стороны близких родственников или родителей. Постарайтесь использовать такую материальную поддержку рассудительно и с пользой.

Водолей

Будущий год одарит Водолеев денежными возможностями. Есть все шансы создать крепкий финансовый фундамент на годы вперед. Главные везунчики среди этих знаков – люди, умеющие созидать, творить и строить. Будьте трудолюбивы, ответственны и лишний раз не пускайте пыль в глаза.

Напомним, 2022 год пройдет под покровительством Голубого Водяного Тигра. Согласно восточному календарю, новый год наступит 1 февраля. Китайский гороскоп предвещает финансовый успех сразу трем знакам.