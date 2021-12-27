Алкогороскоп для всех знаков Зодиака: Рыбам грозит запой, а Стрельцам много лучше не наливать

Астролог предупредила о склонности к алкоголизму некоторых знаков Зодиака

Ваш знак Зодиака может указать не только на черты характера, но и на те или иные склонности и предпочтения в употреблении спиртных напитков, с которыми в Новый год лучше быть осторожнее. Как передает "Телеграф", подробный алкогольный гороскоп опубликовала практикующий астролог, член Международного общества астрологических исследований США (ISAR) Татьяна Чайковская у себя в Facebook.

Овен

Этот знак отличается импульсивностью и смелостью, что в соединении с "градусом" может спровоцировать акт агрессии, в том числе физической. Лучше отказаться от напитков на основе полыни (абсент, к примеру). А вот вино можете пить, но о самоконтроле все равно не забывайте.

Телец

Сторонники качества во всех сферах предпочитают элитные вина. А если вы решили подарить Тельцу бутылочку вина, то покупайте сразу две. Весьма спокойный знак при превышении своей алконормы может показать ярость. И уж если такое произошло – направляйте энергию в пение. Например, голосовым связкам Тельцов отлично способствует алкогольный коктейль с горной мятой.

Близнецы

Легкость и воздушность представителей этого знака при нескольких рюмках перерастает в любвеобильность, которая может доходить до поцелуев. Беседа – главная цель Близнецов, когда они выпивают. Так как это двойственный знак, то его алкогольное обличье может быть самым разным: как мастер тостов, так и болтун. Не забывайте о закуске – выбирайте петрушку и морковь, а иначе угодите в историю "Упал, очнулся, гипс!".

Рак

Тонкую душевную организацию этого знака можно познать с помощью пары бокалов и брудершафта. Но так как знаки, относящиеся к стихии воды, склонны к алкогольной зависимости, с горячительным лучше не переусердствовать. Закусывайте огурчиком, а утром не забудьте восстановить кислотно-щелочной баланс кефиром или айраном.

Лев

Такие знаки ценят размах и шик в любом гулянии. Их любимчики среди алкоголя: виски и коньяк. Лев под "градусом" обязательно похвастается своими достижениями, даже если собутыльники неоднократно слышали эту историю. Перебирать с алкоголем не рекомендуется, а то навредите сердцу и получите проблемы с давлением. Вашим утренним спасением станет ромашковый чай и булочка с корицей.

Дева

Для вас важно знать все о выбранном напитке. Если этот знак выпьет слишком много, то может показаться занудой, критиком, любителем сарказма и черного юмора. Помните, что ваше слабое место – желудочно-кишечный тракт. Так что откажитесь от тяжелого алкоголя, той же водки. Отдавайте предпочтение травяным настойкам и сухим винам. После бурных гуляний не забудьте "позавтракать" травяным чаем.

Весы

Любители эстетики и красоты предпочитают фруктовые вина и настойки. Спиртное может помочь вам наконец-то сделать выбор, перестав все взвешивать. Но если Весы переберут алкоголя, то могут слишком навязываться окружающим. От чрезмерного употребления горячительных напитков у Весов страдают почки. На утро после алкопати порадуйте себя земляничным чаем и сухариками.

Скорпион

Этот знак – любитель напитков покрепче и в чистом виде. С помощью алкоголя вы ловите кураж, но иногда вам сложно остановиться. Излишек спиртного может обернуться проблемами в выделительной и половой системах. Дополняйте "градус" горячими закусками, а на утро выпейте имбирный чай. Есть среди Скорпионов и противники спиртного. Знайте, что если весь вечер этот знак потягивает лишь один бокал Prosecco, то делает он это для сохранения бдительности. Так что другим знакам Зодиака, будучи навеселе, не стоит выдавать Скорпионам свои тайны: потом их вам могут припомнить.

Стрелец

Пожалуй, это один из самых оптимистичных знаков Зодиака, который всегда видит наполовину полный стакан или бокал, причем полон он чем-то игристым. Эти знаки гуляют на полную катушку. Знайте, что мера в алкоголе – очень важна именно для Стрельцов. В зоне риска находится печень. Помочь ей можно с помощью варенья из одуванчиков или чая с мелиссой на утро.

Козерог

Сдержанный знак выбирает классику и в алкоголе. Это может быть хорошее вино, виски или коньяк. Козерогам не грозит алкоголизм. Более того, в правильных дозах спиртное даже показано и поможет выйти из хандры. Ваше проблемное место – костная система, колени и кожа, так что не бойтесь употреблять горячие и острые закуски.

Водолей

Главный фантазер Зодиака подшофе, как правило, фонтанирует креативом и предлагает нереальные задумки. Лучше не увлекаться алкогольными напитками и довольствоваться несколькими бокалами. А после пары рюмок лучшее решение – сон. Обратите внимание на голени и нервную систему, которые являются вашими слабыми местами.

Рыбы

Этот знак больше всех склонен к алкогольной зависимости. Способ переждать трудные времена с помощью спиртного грозит запоем. Рыбы могут пить довольно много, вам часто сложно остановиться. Ступни – ваша слабая часть. Лучше, чтобы в момент распития алкоголя с вами был надежный друг, который вовремя даст вам команду "стоп". Смело употребляйте настойки, наливки и чай с лимонной мятой.

Астролог добавила, что данные характеристик носят общий рекомендательный характер и лучше воспринимать алкогороскоп с юмором.

В преддверии Нового года "Телеграф" рассказывал, что угадать с подарком для друга или любимого человека может помочь его знак Зодиака. Например, Тельцы будут рады дорогому парфюму, Раки – уютным вещам для дома, а Водолеи – новому гаджету.