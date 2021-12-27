Китайский гороскоп 2022: кто станет главным везунчиком в год Черного Водяного Тигра

Некоторым знакам не придется прилагать особых усилий, чтобы Тигр принес им удачу в 2022 году

Астрологи говорят, что год Черного Водяного Тигра будет особенным и хозяина 2022 год нужно встречать также по-особенному. Для людей, родившихся в год Козы, Собаки и Кабана, он принесет удачу в различных сферах жизни.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Коза

Звезды китайского гороскопа сулят Козе хороший год. Астрологи обращают внимание на то, что очень важно не переигрывать, ведь Тигр за версту чувствует фальш – если он заметит неискренность, то его милость может вмиг исчезнуть.

2022 год принесет Козе успех в работе. Правда, рассчитывать стоит только на себя и собственные силы – тогда у вас наверняка все получится. В год Черного Водяного Тигра не стоит брать деньги в долг и на кого-то надеяться.

В любовный делах год будет для Козы волшебным. Ее ждет много приятных сюрпризов и романтики.

Собака

2022-й год для дружелюбной и искренней Собаки будет наполнен приятными сюрпризами. Дела будут успешными, при этом вам не придется прилагать к этому лишние усилия. Окружающие сами будут предлагать помощь.

В любовных отношениях Собаку ждет много приятных моментов. Одинокие представители знака смогут встретить истинную любовь, а чувства тех, кто состоит в отношениях, станут только крепче.

Также успешным будет год и на работе. В 2022-м появится много полезных знакомств, а уже существующие деловые связи удастся укрепить. Главное для Собаки в год Черного Водяного Тигра — оставаться собой, быть искренней, дружелюбной, открытой, а также довериться интуиции.

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Кабан

Люди, рожденные в год Кабана, решительные и энергичные, для них 2022 год обещает быть плодотворным. Хозяин года готов предоставить представителям этого знака все шансы на успех, правда, чтобы его получить, придется потрудиться.

В год Черного Водяного Тигра Кабан сможет проявить все свои лучшие качества, благодаря чему ему постоянно будет улыбаться удача. Для тех представителей этого знака, которые занимаются собственным бизнесом, год будет чрезвычайно успешным. Все труды Кабана на работе будут оценены достойно.

В любви представителей этого знака ожидает стабильность – отношения будут спокойными и гармоничными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем встречать 2022 год, чтобы притянуть удачу.