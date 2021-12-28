Укр

Закончится черная полоса: астрологи назвали главных везунчиков января

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Гороскоп на 2022 - кому повезет в январе Новость обновлена 28 декабря 2021, 07:35
Гороскоп на 2022 - кому повезет в январе

Звезды будут благоволить трем знакам Зодиака

Астрологи, которые ранее назвали самых невыносимых знаков Зодиака, подготовили прогноз, согласно которому трех знаков ждут значительные изменения в жизни в первом месяце 2022 года.

Как сообщает Ukr.Media, везунчиками в январе станут Овны, Львы и Козероги.

Овен

Представителям этого знака не стоит сидеть на месте в начале 2022 года, чтобы не упустить все самое интересное. Если у вас есть тяга к поездкам, не тяните с путешествиями — отправляйтесь в путь. Ночные светила откроют перед Овнами невероятные перспективы на работе.

Лев

Львам астрологи советуют демонстрировать свои таланты, а не прятать их в четырех стенах. Их ждет успех в карьере и рост доходов, но только если они выйдут из зоны комфорта и покажут миру, насколько они талантливы и харизматичны.

Козерог

Начало 2022 года у Козерогов пройдет на волне счастья и позитива. Им нужно изменить подход к делам, а именно полностью отключить свои эмоции, чтобы они не мешали осуществлению задуманного.

Напомним, что до конца 2021 года у некоторых зодиакальных знаков еще есть шанс сделать шаги на пути к своему счастью. Кому стоит принять важный выбор в конце декабря — смотрите в материале "Телеграфа".

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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