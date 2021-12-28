Теряют кошельки и ведутся на обещания: какие знаки Зодиака часто становятся жертвами мошенников

Советуем Ракам, Львам и Водолеям быть внимательнее и меньше доверять малознакомым людям

В мире существует множество мошеннических схем, которые придумывают злоумышленники, чтобы завладеть средствами доверчивых граждан. И в то время, как большинство людей испытывают опасность и обман еще только на этапе разговоров со злоумышленниками, некоторые доверяют "выгодным предложениям" и теряют заработанные средства из-за доверчивости или даже растерянности.

Астролог Людмила Булгакова рассказала, какие знаки Зодиака чаще всего попадают на "крючок" мошенников.

Рак

Раки часто становятся жертвами мошеннических схем из-за неоправданного доверия к людям и чувства сострадания к ним. Именно на эти черты характера чаще всего давят мошенники, чтобы выманить как можно больше денег. И даже в моменты, когда Рак понимает, что его обманывают, он все равно дает возможность жуликам остаться порядочными людьми и ведутся на слова об их честности. Если обмануть представителей этого знака, то они будут утешать себя тем, что сделали все по зову сердца, а обман останется на совести злоумышленников.

Лев

С представителями знака Льва злую шутку в разговоре с мошенниками может сыграть их высокомерие. Львы не верят, что кто-то их может обмануть, потому и не видят подвоха в словах людей, обещающих им легкие деньги и невероятные богатства. Лев с легкостью может отдать деньги мошенникам, но даже в случае "прокола" ничего не научиться и попадет в руки мошенников еще не раз.

Водолей

Водолеи очень редко делают что-то себе в ущерб, поэтому психологически уговорить их отдать деньги невозможно, однако с ними другая ситуация — из-за своей растерянности и мечтательности представители этого знака легко теряют кошельки, забывают закрыть сумку или забывают где-то свою банковскую карту. Конечно же, такие моменты и используют мошенники, чтобы нажиться на Водолеях.

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