Укр

Теряют кошельки и ведутся на обещания: какие знаки Зодиака часто становятся жертвами мошенников

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Астролог назвала знаки Зодиака, которые доверяют мошенникам Новость обновлена 28 декабря 2021, 14:22
Астролог назвала знаки Зодиака, которые доверяют мошенникам

Советуем Ракам, Львам и Водолеям быть внимательнее и меньше доверять малознакомым людям

В мире существует множество мошеннических схем, которые придумывают злоумышленники, чтобы завладеть средствами доверчивых граждан. И в то время, как большинство людей испытывают опасность и обман еще только на этапе разговоров со злоумышленниками, некоторые доверяют "выгодным предложениям" и теряют заработанные средства из-за доверчивости или даже растерянности.

Астролог Людмила Булгакова рассказала, какие знаки Зодиака чаще всего попадают на "крючок" мошенников.

Рак

Раки часто становятся жертвами мошеннических схем из-за неоправданного доверия к людям и чувства сострадания к ним. Именно на эти черты характера чаще всего давят мошенники, чтобы выманить как можно больше денег. И даже в моменты, когда Рак понимает, что его обманывают, он все равно дает возможность жуликам остаться порядочными людьми и ведутся на слова об их честности. Если обмануть представителей этого знака, то они будут утешать себя тем, что сделали все по зову сердца, а обман останется на совести злоумышленников.

Лев

С представителями знака Льва злую шутку в разговоре с мошенниками может сыграть их высокомерие. Львы не верят, что кто-то их может обмануть, потому и не видят подвоха в словах людей, обещающих им легкие деньги и невероятные богатства. Лев с легкостью может отдать деньги мошенникам, но даже в случае "прокола" ничего не научиться и попадет в руки мошенников еще не раз.

Водолей

Водолеи очень редко делают что-то себе в ущерб, поэтому психологически уговорить их отдать деньги невозможно, однако с ними другая ситуация — из-за своей растерянности и мечтательности представители этого знака легко теряют кошельки, забывают закрыть сумку или забывают где-то свою банковскую карту. Конечно же, такие моменты и используют мошенники, чтобы нажиться на Водолеях.

Ранее "Телеграф" сообщал, на какие знаки Зодиака в 2022 году свалится невероятное богатство.

Теги:
#Гороскоп #Мошенничество #Жертва #Астрологический прогноз
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