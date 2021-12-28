Гороскоп на 2022 год: какие знаки Зодиака рискуют потерять любовь всей жизни

В 2022 году Весы и Скорпионы рискуют остаться в одиночестве из-за неосторожных действий

Некоторым знакам Зодиака стоит готовиться к изменениям в личной жизни в 2022 году: кто-то может развестись, кто-то жениться, у кого-то родится ребенок. В то же время, некоторым представителям зодиакального круга стоит следить за словами и поступками, чтобы не испортить отношения с важными для них людьми.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

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Весы

В 2022 году Весам придется определиться, чего они хотят от отношений, иначе есть очень большой риск потеряться в водовороте событий и потерять важного человека в их жизни. Если Весы не хотят в течение всей оставшейся жизни менять партнеров как перчатки, то в этом году придется сделать выбор, который определит будущее.

Чтобы выбор был на самом деле верным, стоит обращать внимание не только на страсть и бурю эмоций, но и на общие интересы. Если вы почувствуете, что вам с этим человеком приятно и комфортно в любом настроении – не упустите шанс остаться с ним навсегда.

Скорпион

В 2022 году Скорпионам стоит избегать выяснения отношений с любимым человеком. Это ничем хорошим не закончится, ведь в любви не важно, кто прав. Чтобы не потерять дорогого человека, Скорпионам важно стараться не причинять ему боль, а если этого не удалось избежать, важно загладить вину и постараться утешить любимого.

Если получится придерживаться этих правил, то личная жизнь Скорпионов в 2022 году будет наполнена самыми добрыми и яркими моментами, а положительные эмоции подарят силы для достижения целей во всех остальных сферах жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам славянского гороскопа стоит быть готовыми к изменениям в личной жизни в 2022 году.