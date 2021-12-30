Кому грозит расставание в 2022 году: названы три знака Зодиака

Овнам, Весам и Козерогам нужно быть осторожными

В 2022 году, символом которого станет Черный Тигр, ожидаются важные события в личной жизни некоторых знаков Зодиака. Одним невероятно повезет со второй половинкой, других же ожидают проблемы в личной жизни, которые могут привести к расставаниям.

Астрологи, которые ранее рассказали, какие зодиакальные знаки могут остаться в одиночестве, назвали три знака, чья личная жизнь в следующем году претерпит кардинальных изменений, если не продолжать работать над отношениями. Об этом пишет Ukr.Media.

Овны

Есть вероятность того, что представители этого знака столкнутся с предательством любимого человека. Чтобы избежать подобной ситуации, Овнам необходимо уделять больше внимания и времени второй половинке, дарить ласку и тепло.

Весы

Любвеобильность Весов может сыграть против них в 2022 году. Вашу половинку может не устроить легкомысленное поведение. Чтобы избежать расставания, обсуждайте с любимым человеком все, что касается претензий к друг другу и начните принимать недостатки других.

Козероги

Из-за того, что люди этого знака Зодиака будут больше уделять времени работе, их любимый человек ощутит недостаток внимания. Астрологи советуют Козерогам интересоваться жизнью дорогого человека, чтобы не потерять его окончательно.

Добавим, что ночные светила предвещают в 2022 году трем знакам Зодиака свадьбу и пополнение в семье. Однако семейным представителям придется быть настороже, чтобы не развестись с любимым человеком.