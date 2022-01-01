5 знаков Зодиака, которые станут самыми счастливыми в 2022 году

Астрологи назвали главных счастливчиков в 2022 году Черного Тигра

Звезды и планеты, которые ранее выбрали тройку самых удачливых знаков Зодиака в январе, полагают, что в год Черного Водяного Тигра повезет многим. Однако некоторые из знаков фортуна одарит больше, чем остальных. Кого-то ждет успех в любви, а кого-то в карьере и финансах.

Счастливчиками 2022 года стали Близнецы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Рыбы. Об этом пишет Ukr.Media.

Близнецы

Не боясь рисков и трудностей, Близнецам в 2022 году можно браться за любые дела. Улучшения ситуаций ждут людей этого знака в плане карьеры и финансов.

Скорпионы

У представителей этого знака Зодиака идеальный год для тех проектов, которые они не смогли реализовать в прошлых годах. У Скорпионов в год Тигра будет больше шансов покорить финансовые высоты, но для этого придется проявить силу воли.

Стрельцы

Напряженная работа в прошлом году принесет свои результаты. Для людей знака Стрельцы пройдут выгодно сделки с недвижимостью или инвестициями. Также хороший год для дорогостоящих покупок.

Козероги

Козероги в этом году наконец-то получат стабильный финансовый доход. Кроме этого, жизнь подкинет хорошие возможности на любовном поприще. В 2022 году Козероги смогут преодолеть все препятствия на пути к успеху и счастью.

Рыбы

Рыбы смогут реализовать в год Водяного Тигра много удачных проектов. Также у них появится шанс сменить работу на более перспективную и успешную. Одиноким представителям данного знака Зодиака повезет найти свою вторую половинку.

Однако не для всех представителей зодиакальных знаков будущий год будет легким. О том, кого из китайского гороскопа ожидают препятствия на жизненном пути в 2022 году — читайте в материале "Телеграфа".