Деньги польются рекой: названы знаки Зодиака, которые разбогатеют в год Черного Тигра

В 2022 году нужно быть экономнее и практичнее в обращении с деньгами.

В новом 2022 году, покровителем которого станет Черный Водяной Тигр, астрологи прогнозируют очень яркий, динамичный и перспективный год для каждого, кто стремится укрепить свою материальную базу. Финансовый гороскоп на 2022 год указывает на то, что год Тигра будет успешным для большинства знаков Зодиака, однако больше всех повезет этой тройке.

Главными финансовыми счастливчиками 2022-го года стали Скорпионы, Стрельцы и Козероги, пишет astrorok.

Скорпион

Финансовый гороскоп на 2022 год Скорпиону обещает хорошее вознаграждение, если тот сделает ставку на индивидуальный, а не коллективный труд. Улыбнется удача тем, кто наконец-то решится на открытие собственного дела.

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Стрелец

Финансовый гороскоп на 2022 год Стрельцу сулит успех, но, чтобы добиться его, придется много трудиться. Чтобы получить максимум, Стрельцу не стоит суетиться и распространятся о своих планах. Год подходит для увольнения и нового трудоустройства.

Козерог

Звезды не обделят Козерога шансом улучшить свое материальное положение. Для того чтобы не упустить такую возможность, выжать из нее максимум, придется проявить смелость и решительность. Пришло время кардинальных перемен.

Добавим, что трем знакам Зодиака уже в первом месяце 2022 года звезды обеспечат успехи на всех фронтах. Кто станет счастливчиком января — смотрите в предыдущем материале "Телеграфа".