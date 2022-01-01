Никогда им не верьте: знаки Зодиака, которые могут обмануть даже детектор лжи

Близнецы, Скорпионы и Весы всегда очень искусно врут

В мире есть люди, которые искажают правду при любой удобной для себя ситуации. Некоторые славятся ложными обещаниями, другие – врут, чтобы достичь поставленных целей.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

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Близнецы

Представители этого знака Зодиака всегда приукрашивают свои истории. У них превосходные способности к тому, чтобы добавлять яркие детали в порой банальные истории.

На самом деле Близнецы не хотят выглядеть банальными и просто стремятся к тому, чтобы выглядеть интересными. Правда, вместо того, чтобы придумывать различные истории им стоит понять, что их ложь может сыграть против них и намного безопаснее быть честными.

Скорпион

Скорпионы – очень загадочные личности, которые с легкостью различают ложь и разгадывают секреты. Благодаря тому, что они хорошо различают признаки лжи, им самим удается избегать подобных ошибок и всегда выглядеть убедительно.

Представители этого знака всегда относятся насторожено к окружающим и ждут от них подвох. При этом, они никогда не признаются в своих чувствах, а будут придумывать кучу причин, чтобы оправдать свое плохое настроение.

Весы

Представители этого знака Зодиака всегда стремятся к гармонии и равновесию, на пути к которым они готовы много лгать. Также они не признают ложь, когда пытаются избежать конфликтов и наладить контакты.

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