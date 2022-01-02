Заветные желания этих двух знаков Зодиака исполнятся в 2022 году

Астролог назвала везунчиков 2022 года

В 2022 году, символом которого стал Черный Водяной Тигр, исполнятся мечты людей, рожденных под знаками Зодиака Рыб и Овна. Как сообщает "Телеграф", об этом говорится в прогнозе астропсихолога Ларисы Гресь.

Астролог поясняет, что удача для этих двух знаков обоснована расположением Юпитера, который считается планетой удачи. Вместе с тем, Юпитер может знаменовать и неоправданные ожидания для тех, кто полагается в своей жизни на счастливый случай.

Гресь сообщила, что прохождение Юпитера по Солнцу бывает один раз в 12 лет. В связи с этим удача ждет таких людей:

Рожденных под знаком Рыбы. Тех, кто родился в первые дни знака Овна и до 29 марта.

По словам астропсихолога, удача придет в жизнь этих знаков Зодиака в обязательном порядке.

"Есть смысл вспомнить, что значимого, важного было приблизительно 12 лет назад, — добавила эксперт. — Скорее всего удача может прийти примерно "с этой же стороны"!"

Для рожденных в выше приведенный период, отметила Гресь, 2022 год может стать периодом исполнения заветного желания. Речь о мечте в самой важной для вас сфере жизни, на которую вы направляете основной жизненный потенциал.

Кроме того, в прогнозе говорится, что Юпитер может принести в 2022 году новые возможности для самореализации, удачу, веру в себя и оптимизм. А еще планета сулит больше общения, знакомых, поездок, информации или творчества, авторитета, уважения или финансов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году многие знаки Зодиака столкнутся с трудностями и вызовами в их жизни. Особенно насыщенной будет первая половина года для пяти знаков. Уже в первые месяцы их ожидают неожиданные потрясения, подробнее об этом рассказала астролог.