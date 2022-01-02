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Китайский гороскоп на год Черного Тигра: кто из знаков получит большую прибыль в 2022-м

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В 2022-м году удачно будут складывать деловые командировки Новость обновлена 02 января 2022, 13:18
В 2022-м году удачно будут складывать деловые командировки

В год Водяного Тигра можно реально оценить отношения, не полагаясь на банальные иллюзии.

Новый 2022 год — это период когда руководить жизнью всех жителей мира будет эксцентричное и яркое животное – Черный Водяной Тигр. В период его правления можно значительно пополнить свой бюджет, ведь Тигр поклонник быстрого заработка.

В новом году особенно повезет с финансами рожденным в год — Дракона, Обезьяны и Петуха. У этой тройки знаков китайского Зодиака большие шансы разбогатеть, сообщает сайт astrorok.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)

В 2022 году Дракону придется подстраиваться под новое начальство или вливаться в новый коллектив. Если это получится, то у вас появиться шанс улучшить свое финансовое состояние. Наибольший успех ждет представителей творческих профессий.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Рожденных в этом году ждут новые проекты, полезные и приятные знакомства, а также командировки и путешествия. 2022-й год станет одним из лучших периодов, если вы не будете бояться кардинально менять свою жизнь. Вторая половина года принесет успех в финансах.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Год будет активным и принесет прибыль всем, кто будет проявлять активность для достижения своей цели, а работать придется много. Только приложив максимум усилий, карьера пойдет на взлет. Также лучше избегать ненужных трат и крупных покупок.

Ранее астролог рассказал, что больше всего в год Черного Водяного Тигра повезет четырем знакам Зодиака. Кто оказался в списке счастливчиков — смотрите в нашем предыдущем материале

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#Гороскоп #Знаки Зодиака
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