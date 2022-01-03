С ним вы будете несчастной: худшие мужья по знаку Зодиака

Звезды подскажут, за кого не стоит выходить замуж

Знак Зодиака, под которым мы рождаемся, в значительной степени определяет нашу жизнь. Астрологический прогноз поможет выбрать мужчину, который станет идеальным мужем, а также может рассказать, за кого не стоит выходить замуж.

Об этом пишет "Оракул".

Рак

Несмотря на то, что Раки – это люди, которые излучают тепло и доброту, жить с ними не так уж и просто. Мужчин, рожденных под этим знаком, можно разделить на две группы: первые – очень любят свой дом, но они очень педантичны и постоянно на все жалуются, а вторые – пассивные, ленивые и инертные мужчины, которые готовы на все ради денег.

Мужчины-Раки могут быть очень интересными и привлекательными, но это происходит только тогда, когда они сами этого захотят.

Чаще всего представители этого знака Зодиака примерные семьянины, которые проводят дома намного больше времени, чем где-либо еще. Они очень любят детей и семью, но в то же время постоянно на все жалуются.

Скорпион

Для мужчины-Скорпиона очень сложно достичь гармонии в браке. Это возможно только в том случае, если его супруга согласится на жизнь в тени и будет слепо следовать за его желаниями. Представители этого знака не терпят доминирующих женщин, и предпочитают быть лидером, как в своем доме, так и на работе.

Скорпионам очень сложно создать счастливую семью. Благодаря своему трудолюбию им хорошо удается обеспечить финансовое благополучие своей семьи. Но представители этого знака очень ревнивы и сколько любви и заботы они не получают, им всегда кажется этого мало. Также они не умею выражать свои чувства. Все это мешает Скорпионам ценить то, что они имеют наслаждаться жизнью.

Стрелец

Мужчины-Стрельцы выбирают себе в спутницы жизни мудрых и тактичных женщин, но способны разрушить даже самые идеальные отношения своей придирчивостью и склонностью акцентировать внимание на ошибках партнера.

Стрельцы – очень искренние и открытые личности, всегда готовые протянуть руку помощи окружающим. Но иногда их открытость затмевает личные интересы, что не идет на пользу отношениям с партнером.

Несмотря на то, насколько пылкими были чувства Стрельца к партнеру, он может отказаться от него вместе со сменой интересов. Чтобы брак представителя этого знака Зодиака стал успешным, его супруга должна быть многогранной личностью, которая сможет следовать его интересам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут потерять любимого человека в 2022 году из-за своих необдуманных действий.