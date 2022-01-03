Восточный гороскоп 2022: названы знаки, которые встретят свою любовь в год Черного Тигра
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В Новом году звезды обещают яркие любовные приключения этим трем знакам.
В 2022-м году Черного Водяного Тигра многие знаки китайского гороскопа получат массу приятных сюрпризов. И если одним особенно повезет с финансами, то у этой тройки знаков восточного гороскопа большие шансы найти свою вторую половинку и обрести свою любовь,
Об этом сообщает сайт astrorok.
Тигр
Любовные отношения в год Тигра окажут сильное влияние, как на духовный рост, так и на дальнейшие перспективы рожденных в этот год. Чтобы надолго укрепить свой союз, Тиграм нужно вести себя чутче и мягче со своим партнером.
Кролик
Отношения с любимым человеком будут претерпевать самые разные и сложные моменты. Но в итоге союз укрепится, а Кролики еще раз убедятся, что истинные чувства не угасают.
Лошадь
У представителей этого знака, увеличится количество расходов, но будут они направлены на семью и домашнее обустройство. Плюс ко всему отношения с супругом/супругой будут гармоничными, но Лошадкам нужно научится терпеть и сдерживать себя в критические моменты.
Ранее астролог рассказал, что больше всего в год Черного Водяного Тигра повезет четырем знакам Зодиака. Кто оказался в списке счастливчиков — смотрите в нашем предыдущем материале.
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