Укр

Восточный гороскоп 2022: названы знаки, которые встретят свою любовь в год Черного Тигра

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Любовный гороскоп на 2022 год Новость обновлена 03 января 2022, 15:11
Любовный гороскоп на 2022 год

В Новом году звезды обещают яркие любовные приключения этим трем знакам.

В 2022-м году Черного Водяного Тигра многие знаки китайского гороскопа получат массу приятных сюрпризов. И если одним особенно повезет с финансами, то у этой тройки знаков восточного гороскопа большие шансы найти свою вторую половинку и обрести свою любовь,

Об этом сообщает сайт astrorok.

Тигр

Любовные отношения в год Тигра окажут сильное влияние, как на духовный рост, так и на дальнейшие перспективы рожденных в этот год. Чтобы надолго укрепить свой союз, Тиграм нужно вести себя чутче и мягче со своим партнером.

Кролик

Отношения с любимым человеком будут претерпевать самые разные и сложные моменты. Но в итоге союз укрепится, а Кролики еще раз убедятся, что истинные чувства не угасают.

Лошадь

У представителей этого знака, увеличится количество расходов, но будут они направлены на семью и домашнее обустройство. Плюс ко всему отношения с супругом/супругой будут гармоничными, но Лошадкам нужно научится терпеть и сдерживать себя в критические моменты.

Ранее астролог рассказал, что больше всего в год Черного Водяного Тигра повезет четырем знакам Зодиака. Кто оказался в списке счастливчиков — смотрите в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Любовный гороскоп #Астрологический гороскоп
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