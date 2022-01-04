Укр

Названы самые несчастные знаки Зодиака

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Несчастные знаки Зодиака
Несчастные знаки Зодиака

Эти знаки Зодиака не позволяют себе расслабиться и живут в постоянном напряжении.

Астрологи убеждены, что звезды, под которыми мы родились, оказывают сильнейшее влияние на нашу судьбу. К примеру, некоторые знаки Зодиака обладают выдающимся интеллектом, а другие чаще других бывают несчастными. Астрологи назвали тройку знаков Зодиака,

Об этом пишет "Клубер".

Дева

Дева находится в вечном напряжении и постоянно обо всем переживает. У представителей этого знака довольно тяжелый характер, которые отпугивает от них людей. Они часто самостоятельно ставят на себе клеймо эдакого великомученика, а потом добровольно несут его на себе всю жизнь. Самое интересно, что никто их к этому не принуждает. Все успехи Девам достаются с боем.

Рак

Раки редко сами себя считают счастливыми людьми. Представители этого знака очень мнительны: они часто сомневаются в себе и считают себе недостойными любых благ.

Эти люди предпочитают довольствоваться вторыми ролями: не пытаюсь достичь успехов в работе и даже в личной жизни ставят себя на второй план.

Рыбы

Рыбы зачастую являются спокойными интровертами и склонны к самоанализу, что и заставляет их заниматься самобичеванием. Они не уверены в себе, поэтому нуждаются в человеке, который будет их подбадривать. При этом Рыбы часто считают, что люди не понимают их, из-за чего они склонны к одиночеству.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которые не созданы для брака.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астролог
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