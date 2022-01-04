Названы самые несчастные знаки Зодиака
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Эти знаки Зодиака не позволяют себе расслабиться и живут в постоянном напряжении.
Астрологи убеждены, что звезды, под которыми мы родились, оказывают сильнейшее влияние на нашу судьбу. К примеру, некоторые знаки Зодиака обладают выдающимся интеллектом, а другие чаще других бывают несчастными. Астрологи назвали тройку знаков Зодиака,
Об этом пишет "Клубер".
Дева
Дева находится в вечном напряжении и постоянно обо всем переживает. У представителей этого знака довольно тяжелый характер, которые отпугивает от них людей. Они часто самостоятельно ставят на себе клеймо эдакого великомученика, а потом добровольно несут его на себе всю жизнь. Самое интересно, что никто их к этому не принуждает. Все успехи Девам достаются с боем.
Рак
Раки редко сами себя считают счастливыми людьми. Представители этого знака очень мнительны: они часто сомневаются в себе и считают себе недостойными любых благ.
Эти люди предпочитают довольствоваться вторыми ролями: не пытаюсь достичь успехов в работе и даже в личной жизни ставят себя на второй план.
Рыбы
Рыбы зачастую являются спокойными интровертами и склонны к самоанализу, что и заставляет их заниматься самобичеванием. Они не уверены в себе, поэтому нуждаются в человеке, который будет их подбадривать. При этом Рыбы часто считают, что люди не понимают их, из-за чего они склонны к одиночеству.
Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которые не созданы для брака.
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