Укр

Названы самые верные мужья по знаку Зодиака

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
9
Лев - очень верный знак Зодиака Новость обновлена 05 января 2022, 08:34
Лев - очень верный знак Зодиака

Женщинам, которые сумели покорить эти знаки Зодиака, очень повезло.

Некоторые люди не созданы для семейной жизни и не готовы вступать в серьезные отношения. Астрологи считают, что самые плохие мужья получаются из определенных знаков Зодиака. А вот представители других знаков наоборот отлично подходят для семейных отношений. Эксперты назвали тройку знаков Зодиака, из которых получаются отличные мужья.

Об этом пишет "Клубер".

Дева

Мужчина-Дева выбирает себе партнершу очень придирчиво. Он обращает внимание на все детали: как вы были одеты, о чем и как говорили. Девы очень избирательны и не будут опускаться до случайных связей. Да, они немного занудны, но зато будут самыми верными мужьями.

Лев

Мужчины-Львы всегда выделяются из толпы: у них внушительное телосложение, они всегда хорошо одеты и причесаны. Львы — материалисты, поэтому охотно дарят подарки любимой женщине. Единственное, что может серьезно повредить отношениям с таким мужчиной — это если вы превосходите его по уровню заработка и в карьерных успехах. В остальном — он будет вам самым надежным партнером.

Козерог

Козероги влюбляются очень не быстро, но если уж это случилось, то любовь их очень глубокая. Если Козерог полюбил женщину — никакая другая ему уже не нужна. Он никогда не станет изменять и сделает все, чтобы развода не случилось.

Козерог в браке практичен, бережлив и трудолюбив.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которые смогут осуществить свои желания в 2022 году.

Теги:
#Гороскоп #Знак зодиака #Астролог
На улицы крупных городов вывели дополнительных силовиков
Новости СНГ
На улицы Казахстана согнали бронетехнику: за ночь ситуация в стране кардинально изменилась (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На улицы крупных городов вывели дополнительных силовиков
На улицы Казахстана согнали бронетехнику: за ночь ситуация в стране кардинально изменилась (фото, видео)
Дата публикации
Категория
"Минус" возвращается в Украину
В Украине резко поменяется погода: какие регионы накроют морозы на Рождество
Дата публикации
Категория
Зеленский приехал в Карпаты с охраной.
Приехал на борьбу с олигархом? Зеленский поселился в Буковеле в одном отеле с Коломойским
Дата публикации
Категория
Медики призывают не паниковать, однако вирус до конца не изучен и может протекать сложнее обычного ковида
"Флурона" уже по соседству с Украиной: что известно о новой болезни
Дата публикации
Категория
В Ассоциации риелторов Украины рассказали, когда цены на жилье начнут расти
Когда выгоднее всего покупать квартиру в 2022 году: мнение экспертов