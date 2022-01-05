Кто станет удачливым и счастливым в год Тигра: прогноз для всех знаков Зодиака

Кого-то ждет успех в любви, а кого-то — в бизнесе

Следующий 2022 год будет находиться под покровительством Черного Водяного Тигра. Считается, что это будет яркий, насыщенный, с непредсказуемыми событиями год.

Что принесет нам год Тигра? Что ждет в 2022 году каждый из знаков Зодиака? Об этом рассказала астролог Елена Теплякова в Инстаграме.

Гороскоп удачливости для всех знаков Зодиака в 2022 году

Рыбы

Ваши способности и таланты, личные качества в 2022 году станут более востребованы. Это означает, что Рыбам будет больше везти в личных и персональных начинаниях, Рыбы будут более успешными в делах, где будет требоваться их личное участие. Финансовый успех и обретение богатства также возможны в жизни Рыб (особенно тех, кто родился в начале знака).

Рак и Скорпион

Раку и Скорпиону 2022 год Тигра тоже принесет благосклонность обстоятельств, много новых возможностей для того, чтобы стать успешными и счастливыми. Но и Раку, и Скорпиону важно будет проявить немного инициативы, чтобы удача и успех пришли в их жизнь, как бы намекнуть судьбе, что готовы получать от нее подарки. При этом Раки будут наиболее удачливы во всем, что связано с путешествиями, обучением и расширением своих горизонтов, а Скорпионы во всем, что связано с романтикой, любовью, детьми, творчеством.

Телец и Козерог

Возможность выбора и возможность сделать удачный, успешный, счастливый выбор в той или иной ситуации. В этом и будет главная удача у этих двух знаков Зодиака. Тельцам также в 2022 году повезет с друзьями и реализацией своих планов и идей, больше удачи принесет общественная и коллективная деятельность. Козерогу год Тигра сулит владение важной и нужной информацией, удачу в общении и коротких поездках.

Близнецы

Ставьте более четкие цели и все обязательно получится. Успех у Близнецов также вероятен в сферах, связанных с карьерой, обретением известности и популярности.

Овен, Лев и Стрелец

Если вы родились в первые десять дней от начала знака, то 2022 год будет для вас весьма успешным. Вы сможете максимально полно реализовать свои способности и таланты, причем в период с мая по сентябрь 2022 года сделать вам это будет заметно легче.

Дева

Деву ждет больше удачи в личных и деловых отношениях. Если вы состоите в браке или длительных отношениях, эти отношения станут более гармоничными, получат возможность развития. Если свободны — 2022 год принесет вам возможность начать серьезные отношения.

Весы

Весам 2022 год обещает удачу в работе, в отношениях с коллегами, а также в решении любых бытовых вопросов. Во всем, что касается здоровья, Весы также будут удачливее многих других знаков Зодиака.

Водолей

А Водолею гороскоп обещает финансовый успех. Людей этого знака можно назвать одними из самых богатых в 2022 году.

Добавим, что есть такие знаки Зодиака, которые постоянно испытывают стресс и от этого всегда несчастны. Кто входит в тройку самых несчастных зодиакальных знаков — смотрите в материале "Телеграфа".