Нумеролог назвала главных счастливчиков 2022 года

Нумеролог отмечает, что числом 2022-го года стала шестерка, которой управляет Венера.

Наступил новый 2022-й год, и он как и прошлые года несет в себе как положительные, так и не совсем благоприятные моменты. Более того, в составе 2022-го три двойки, что делает этот год специфичным, а так как его "покровительницей" стала Венера, то 2022-й – это еще и год любви.

Нумеролог Лариса Нохрина рассказала "Телеграфу", о слабых и сильных периодах в наступившем году, а также назвала главных счастливчиков 2022 года.

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Эксперт отметила, что в 2022-м году особенно продуктивными будут тех, кому исполнилось 6, 15, 24, 33, 42, 51, 63, 69 и 78 лет.

Если Вы отметили (отметите) 35-летний юбилей, то знайте, что это год также очень важен для вас, ведь вас ждет блестящая карьера и стабильность. А те, кому 49 лет, смогут получить ответственный пост.

Также, Лариса Нохрина рассказала, что особенно благоприятными днями недели в 2022-м году являются среда и пятница. А если они припадают, на благоприятные числа в году, а это 6, 15 и 24 любого месяца, а также, в меньшей степени, 3, 9, 12, 18, 21 и 30, то благоприятных событий будет еще больше.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог спрогнозировала в 2022 году прорывы во многих жизненных сферах и вероятность революций. Год станет особо продуктивным для тех, кто родился в период с 4 февраля по 4 марта любого года.