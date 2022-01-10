Успех в карьере и любви: названы везучие знаки Зодиака 2022 года
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Ночные светила будут благосклонны Близнецам, Скорпионам, Стрельцам, Козерогам и Рыбам
Многие люди счастливы в той или иной мере. Кого-то можно назвать счастливчиками по жизни, а кто-то, у кого была черная полоса, обретет свое счастье только в наступившем году.
Астрологи считают, что в год Черного Водяного Тигра фортуна наиболее будет благосклонна пятерым зодиакальным знакам, а именно Близнецам, Скорпионам, Стрельцам, Козерогам и Рыбам. Об этом пишет Ukr.Media.
Близнецы
2022 год испытает представителей этого знака Зодиака на прочность. Однако им не нужно бояться, а идти навстречу переменам с гордо поднятой головой. Те, кто будет достойно идти по жизни, обретут успех в карьере и финансах.
Скорпионы
Скорпионов, как полагают астрологи, ждет настоящая любовь и возможность покорения финансовых высот. Главное — вовремя проявлять силу воли и целеустремленность.
Стрельцы
Людям данного знака Зодиака пора наслаждаться результатами своих трудов в прошлом году. Это удачный год для сделок с недвижимостью, инвестиций.
Козероги
Козерогам звезды и планеты обещают стабильный финансовый доход. Пора забыть о проблемах и в личных отношениях.
Рыбы
Одиноким Рыбам посчастливится встретить человека, с которым можно будет радостно провести этот год. Также представителям данного знака представится возможность найти более перспективную и высокооплачиваемую работу.
Стоить отметить, что в мире нет абсолютно несчастных и абсолютно счастливых людей. Всем знакам Зодиака будет везти по разному в 2022 году. Кому повезет в любви, а кому — на деловом фронте — читайте в предыдущем материале "Телеграфа".
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