Гороскоп на 13 января: Девам нужно слушать интуицию, а Ракам стоит быть осторожнее
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Астрологический прогноз на этот четверг
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
13 января Овну придется мобилизовать все свои силы, чтобы начать работу. Это нетрудно, если рядом найдутся вдохновляющие вас люди.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцы, сегодня вас ждет сложный день. Не обращайте внимания на критику окружающих и не отступайте от своих планов.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
День лучше посвятить домашним делам — хозяйственные хлопоты отвлекут от грустных мыслей и переживаний.
Рак (22 июня — 22 июля)
Этот день может кардинально изменить вашу судьбу. Но будьте осторожны, чтобы под вашу чистку не угодило что-то ценное, поэтому старайтесь быть внимательнее.
Лев (23 июля — 23 августа)
Постарайтесь быть вежливыми и доброжелательными, общаясь с окружающими — сегодня рядом с вами много обидчивых ребят. Следите за своими высказываниями.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девам сегодня придется руководить каким-то крупным процессом или мероприятием. Не волнуйтесь, интуиция подскажет, как лучше поступить в экстренной ситуации.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня вам придется самостоятельно выпутываться из сложной ситуации. Доверьтесь интуиции — внутренний голос поможет решить любую проблему.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
День борьбы с самим собой – вот, что ждет Скорпиона. Вам предстоит собрать в кучу мысли. Поможет, если вы изолируетесь от суеты и побудете наедине с собой.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня вы принимаете только правильные решения. Воспользуйтесь своим чутьем при решении финансовых вопросов.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Обязательно сегодня выкройте время для общения с домочадцами. Обратите внимание на настроение родственников и постарайтесь вникнуть в семейные проблемы.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сосредоточьтесь сегодня на рабочих проблемах — у вас есть шанс понравиться руководству. Не исключено, что вас обрадуют новостью о повышении зарплаты. Главное, не хвастаться перед коллегами.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня нужно четко распланировать дела, чтобы избежать препятствий на пути к успеху. Желательно чаще бывать на улице и не отказываться от приглашений на развлекательные мероприятия.
Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которые станут самыми счастливыми в год Тигра.
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