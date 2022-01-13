Гороскоп на 13 января: Девам нужно слушать интуицию, а Ракам стоит быть осторожнее

Астрологический прогноз на этот четверг

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

13 января Овну придется мобилизовать все свои силы, чтобы начать работу. Это нетрудно, если рядом найдутся вдохновляющие вас люди.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы, сегодня вас ждет сложный день. Не обращайте внимания на критику окружающих и не отступайте от своих планов.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День лучше посвятить домашним делам — хозяйственные хлопоты отвлекут от грустных мыслей и переживаний.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день может кардинально изменить вашу судьбу. Но будьте осторожны, чтобы под вашу чистку не угодило что-то ценное, поэтому старайтесь быть внимательнее.

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Лев (23 июля — 23 августа)

Постарайтесь быть вежливыми и доброжелательными, общаясь с окружающими — сегодня рядом с вами много обидчивых ребят. Следите за своими высказываниями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам сегодня придется руководить каким-то крупным процессом или мероприятием. Не волнуйтесь, интуиция подскажет, как лучше поступить в экстренной ситуации.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вам придется самостоятельно выпутываться из сложной ситуации. Доверьтесь интуиции — внутренний голос поможет решить любую проблему.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День борьбы с самим собой – вот, что ждет Скорпиона. Вам предстоит собрать в кучу мысли. Поможет, если вы изолируетесь от суеты и побудете наедине с собой.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы принимаете только правильные решения. Воспользуйтесь своим чутьем при решении финансовых вопросов.

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Козерог (22 декабря — 19 января)

Обязательно сегодня выкройте время для общения с домочадцами. Обратите внимание на настроение родственников и постарайтесь вникнуть в семейные проблемы.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сосредоточьтесь сегодня на рабочих проблемах — у вас есть шанс понравиться руководству. Не исключено, что вас обрадуют новостью о повышении зарплаты. Главное, не хвастаться перед коллегами.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня нужно четко распланировать дела, чтобы избежать препятствий на пути к успеху. Желательно чаще бывать на улице и не отказываться от приглашений на развлекательные мероприятия.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которые станут самыми счастливыми в год Тигра.