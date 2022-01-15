Меняют мужчин как перчатки: представительницы каких знаков Зодиака выходят замуж по несколько раз

Такие женщины могут пойти под венец больше одного раза

Некоторым представительницам прекрасного пола очень сложно найти такого мужчину, с которым они бы чувствовали себя счастливыми долгое время. И дело вовсе не в скверном характере любимого человека.

Как пишет Ukr.Media, есть представительницы трех знаков Зодиака, которые слышат марш Мендельсона не два, и даже не три раза в жизни. Некоторым просто "приедается все старое".

Овны

Представительницы этого зодиакального знака редко страдают от недостатка мужского внимания. Однако их внимание привлечет лишь тот, с которым Овны спланируют свою жизнь на много лет вперед. И если претендент на руку идеально "пропишется" по всем пунктам, Овны с упорством потащат кандидата к алтарю. Есть еще одна вещь, к которой женщины-Овны испытывают презрение — это рутина. Такие женщины нуждаются в постоянном чувстве влюбленности, поэтому скука в браке неизбежно приведет к разводу и поиску более подходящего супруга.

Близнецы

Женщины-Близнецы очень похожи на охотниц. Как только они добиваются своей цели, их пыл пропадает и они начинают искать более интересного мужчину. Представителям сильного пола придется изрядно "попотеть", чтобы не упустить свою половинку. Только мужчина, способный обуздать характер Близнецов и всегда быть интересным для своей любимой, сможет удержать красавицу и построить с ней счастливое будущее.

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Скорпионы

Женщины-Скорпионы очень непредсказуемые, но тем и притягательные для сильного пола. Их импульсивность часто приводит как к необдуманным бракам, так и неожиданным разрывам отношений. Поэтому не стоит удивляться, что такие женщины будут иметь в своем "списке" много бывших.

К этому материалу стоит добавить, что есть такие женские зодиакальные знаки, с которыми трудно ужиться даже самым терпеливым мужчинам. О тройке самых вредных представительниц прекрасного пола мы писали ранее.