Полнолуние 18 января: чем оно особенно и что обязательно нужно сделать в этот день

Полнолуние подарит возможность завершить неоконченные дела

Первое в этом году полнолуние приходится на 18 января 2022 года. Чем особенно это время и на что нужно обратить внимание – в комментарии "Телеграфу" сообщила астропсихолог Лариса Гресь.

По ее словам, Луна повторяет свой цикл каждые 28 дней, который разбит на четыре фазы, имеющие своё значение. Одной из этих фаз является полнолуние.

Полнолуние в знаке Рака 18 января

Так, следующее полнолуние будет проходить в знаке Рака.

"С точки зрения астрологии, оно будет проходить в оппозиции к Плутону, тем самым акцентируя темы власти и контроля. Это значит, что эти темы будут обострены на работе, в личных и деловых отношениях, во властных структурах", — рассказала астролог.

В эти дни возможны эмоциональные столкновения, желание подчинить и перевоспитать. Поэтому, подчеркивает Гресь, в отношениях важно соблюдать сдержанность и такт, не впадая в напускную холодность и пренебрежение.

Вместе с тем, астролог рассказала, что это подходящее время для того, чтобы набраться смелости и отпустить всё, что тормозит развитие.

"У вас появится повторный шанс завершить ненужные отношения, закрыть эмоциональные связи, которые не хватило решимости оставить в прошлом. В этот период есть возможность найти выход из обстоятельств, которые прежде виделись тупиковыми или проблем, которые казались нерешаемыми", — сообщила Гресь.

По ее словам, в период полнолуния какие-то проекты, ситуации или отношения могут неожиданно завершаться. Вместе с тем, дни вблизи этого полнолуния дают возможность разобраться в наших страхах, опасениях и сокровенных чувствах, вернуть то, что нужно.

Что нужно делать в период полнолуния 18 января

Как рассказала астролог, полнолуние в Раке – замечательное время для самоанализа, для осознания того, что подсознательно тяготит и мешает душевной гармонии. Это прекрасное время, чтобы погрузиться в себя и распознавать свои эмоции, узнать больше о своих потребностях и желаниях.

"Луне в Раке свойственны сильные эмоции и стремления к домашнему уюту. Поэтому если есть возможность, лучше этот день провести дома, готовя вкусные блюда и наслаждаясь домашней обстановкой", — добавила астролог.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 14 января наступает период ретроградного Меркурия. В это время важно не начинать новую работу, а постараться привести в порядок все незавершенные дела. Кроме того, для некоторых ретрофаза Меркурия может нести проблемы со здоровьем.