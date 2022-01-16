Представляют угрозу мужчинам: женщины каких знаков Зодиака считаются опасными для противоположного пола
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Представительницы этих зодиакальных знаков любят манипулировать
Одни женщины меняют мужчин как перчатки, другие же просто используют их для достижения своих целей. К последней категории и относится пятерка знаков Зодиака, представительниц которых можно смело назвать опасными для сильного пола.
Роковая женщина или femme fatale — беспринципная и опасная представительница прекрасного пола, представляющая повышенную опасность для мужчин. В истории такими женщинами были Клеопатра, Саломея, Юдиф, пишет Ukr.Media.
Женщины, которые манипулируют мужчинами согласно гороскопу
Дева
Такие женщины очень любят власть и часто становятся главными в семье. Они очень строги и упрямы. В некоторых ситуациях могут позволить себе язвить в адрес своего избранника.
Лев
Настоящая львица, хищница. Любит соперничать с представителями противоположного пола и не потерпит, если кто-то из мужчин позарится на ее свободу. Поэтому таким женщинам проще очаровать своего "соперника", а потом бросить влюбленного в нее мужчину.
Скорпион
Многие представители сильного пола подкупают невинный образ Скорпиона, но когда маска будет снята — такая "неженка" покажет свои колючки. Такие дамы очень умны и расчетливы, поэтому не стоит удивляться, что после развода со своим мужем женщина-Скорпион отберет у него буквально все.
Телец
Женщины-Тельцы хорошие актрисы, они любят играть на публику. Представительница этого зодиакального знака может быть податливой в первые месяцы отношений, но если окажется, что партнер для нее бесполезен — отправится на поиски новой цели.
Козерог
Холодный знак Зодиака. Женщины-Козероги далеки от романтики, которые предпочитают чувствам здравый смысл. У такой женщины все разложено по полочкам, что может заставить зачахнуть слишком страстного и вдохновенного избранника. Если он захочет уйти из этих отношений, Козерог любыми способами заставит его остаться.
Стоит добавить, что есть такие женские зодиакальные знаки, с которыми трудно ужиться даже самым терпеливым мужчинам. О тройке самых вредных представительниц прекрасного пола мы писали ранее.
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