Представляют угрозу мужчинам: женщины каких знаков Зодиака считаются опасными для противоположного пола

Представительницы этих зодиакальных знаков любят манипулировать

Одни женщины меняют мужчин как перчатки, другие же просто используют их для достижения своих целей. К последней категории и относится пятерка знаков Зодиака, представительниц которых можно смело назвать опасными для сильного пола.

Роковая женщина или femme fatale — беспринципная и опасная представительница прекрасного пола, представляющая повышенную опасность для мужчин. В истории такими женщинами были Клеопатра, Саломея, Юдиф, пишет Ukr.Media.

Женщины, которые манипулируют мужчинами согласно гороскопу

Дева

Такие женщины очень любят власть и часто становятся главными в семье. Они очень строги и упрямы. В некоторых ситуациях могут позволить себе язвить в адрес своего избранника.

Лев

Настоящая львица, хищница. Любит соперничать с представителями противоположного пола и не потерпит, если кто-то из мужчин позарится на ее свободу. Поэтому таким женщинам проще очаровать своего "соперника", а потом бросить влюбленного в нее мужчину.

Скорпион

Многие представители сильного пола подкупают невинный образ Скорпиона, но когда маска будет снята — такая "неженка" покажет свои колючки. Такие дамы очень умны и расчетливы, поэтому не стоит удивляться, что после развода со своим мужем женщина-Скорпион отберет у него буквально все.

Телец

Женщины-Тельцы хорошие актрисы, они любят играть на публику. Представительница этого зодиакального знака может быть податливой в первые месяцы отношений, но если окажется, что партнер для нее бесполезен — отправится на поиски новой цели.

Козерог

Холодный знак Зодиака. Женщины-Козероги далеки от романтики, которые предпочитают чувствам здравый смысл. У такой женщины все разложено по полочкам, что может заставить зачахнуть слишком страстного и вдохновенного избранника. Если он захочет уйти из этих отношений, Козерог любыми способами заставит его остаться.

Стоит добавить, что есть такие женские зодиакальные знаки, с которыми трудно ужиться даже самым терпеливым мужчинам. О тройке самых вредных представительниц прекрасного пола мы писали ранее.