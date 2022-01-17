Укр

Гороскоп на 17 января: Тельцам стоит отдохнуть, а Девам - провести время с семьей

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 17 января
Гороскоп на 17 января

Астрологический прогноз на этот понедельник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Отличный день для тех, кто работает на производстве. Ваш оклад пересмотрит начальство, не исключена прибавка.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы, звезды предсказали отличный день. Выбросьте из головы все проблемы и заботы и посвятите время отдыху на природе.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Прекрасный день для расслабления, медитации и посещения храма. Но это только в том случае, если вы не работаете. Близнецам рекомендуется провести инвентаризацию мыслей и планов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды говорят, что сегодняшние сутки идеальны для посещения культурно-развлекательных мероприятий. Если у вас нет желания общаться с малознакомыми людьми, организуйте путешествие на природу.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп рекомендует Льву быть менее честолюбивым и упрямым. Снижайте амбиции, если хотите добиться успеха.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Проведите сегодняшний день в компании любимых домочадцев. Прислушайтесь к просьбам своих родственников и постарайтесь помочь в реализации их планов.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Если Весы будут чуточку скромнее в желаниях, то они осуществятся. Удачной будет командировка, если придерживаться четкого графика и не спешить домой.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день можно назвать днем решения чужих проблем — сегодня вы не сможете отказать своим знакомым и приметесь помогать каждому, кто обратится с просьбой. Звезды одобряют ваши принципы, но постарайтесь не отменять запланированных дел.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня Стрельцу нужно заниматься только тем, что приносит моральное удовлетворение. Вы сами заметите, как благоприятно влияет на настроение и здоровье любимое дело.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы, наконец, разберетесь с бытовыми вопросами и легко достигнете желаемого результата. Но оставьте время для общения с родственниками.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня некоторым представителям вашего знака придется стать миротворцами. Успокойте ворчливых друзей, помирите поссорившихся родственников, побеседуйте с раздраженными соседями.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня звезды обещают добрый и хороший день. Главное, не думать о мелких неудачах и бытовых проблемах. Послеобеденное время посвятите творческой деятельности и подключите к процессу домочадцев.

Январь 2022 года продолжает преподносить много сюрпризов, при этом многие из них приятны. Кому сулят позитивные изменения в жизни на этой неделе согласно раскладу карт Таро — смотрите в нашем материале.

Что бы вам не сулили ночные светила, смешные анекдоты от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!

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