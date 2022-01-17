Укр

Не в состоянии сопереживать: два знака Зодиака, которые отличаются безразличием к другим

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
246
Такие знаки редко поддерживают и сопереживают Новость обновлена 17 января 2022, 07:35
Такие знаки редко поддерживают и сопереживают

Скорпионов и Дев можно назвать самыми равнодушными зодиакальными знаками

Люди бывают разными. Одни считают себя романтичными, другие вредными и недоступными, но всем им небезразличны окружающие их люди — они умеют быть поддержкой для других и сопереживать, когда это требуется. Но есть такие представители, которым чужды любые чувства привязанности, а равнодушие является их отличительной чертой.

Как пишет Ukr.Media, Скорпионы и Девы являются самыми безразличными знаками Зодиака.

Скорпионы

Люди данного зодиакального знака редко говорят о своих чувствах, однако любят лезть в душу окружающих. Делают они это не для того, чтобы быть причастными к их жизням, а для контроля и всяческих манипуляций. Скорпионы очень себялюбивы, поэтому они проявляют свою социальную активность только для достижения собственных целей, в которые они не посвящают даже самого близкого человека.

Девы

Девам чужды эмоциональность и сопереживание. Они не любят проявлять эмоции, чтобы не показаться чувствительными и мягкими. Представителями этого знака Зодиака всегда управляет рациональность, поэтому часто носят маску бездушия, чтобы никто и не подумал об их уязвимости. Чувства Девы считают бессмысленными и недостойными их внимания, которые не приносят никакой пользы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, мужчины каких знаков Зодиака самые верные, а женщины — очень недоступные.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
Петр Порошенко прибудет в аэропорт "Киев-Жуляны"
Политика
Возвращение Порошенко в Украину: все подробности, онлайн-трансляция
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко прибудет в аэропорт "Киев-Жуляны"
Возвращение Порошенко в Украину: все подробности, онлайн-трансляция
Дата публикации
Категория
В некоторых регионах фиксируется вспышка ковида
Львов и Харьков вырываются в лидеры: свежая COVID-статистика на 17 января
Дата публикации
Категория
На этой неделе в Украине будет снег и усилится ветер
Синоптик предупредила украинцев о погодных качелях: когда на этой неделе ждать оттепели и морозов
Дата публикации
Категория
Очевидца утверждают, что мужчину туда доставили на "скорой"
Привезли на "скорой" и оставили на улице: в Одессе возле пункта обогрева бездомных скончался мужчина
Дата публикации
Категория
Макароны в учебные заведения Кривого Рога купили по 72 гривны за килограмм
В детсады и школы Кривого Рога закупили "золотые" макароны