Китайский гороскоп 2022: люди каких годов рождения разбогатеют в этом году

Восточный гороскоп на 2022 год обещает энергетически благоприятный период.

Новый 2022 год, которым будет "руководить" непредсказуемое и противоречивое животное – Черный Водяной Тигр, — это довольно благоприятный период для перемен к лучшему. Тигр любит трудолюбивых, смелых и умных людей, а также не терпит подлости и обманов. Поэтому если вы хотите, чтобы новый год был удачным, нужно быть честным и работящим.

Однако есть тройка представителей восточного гороскопа, которым удача будет сопутствовать немного больше остальных, и именно им особенно повезет с финансами в год Тигра. Об этом рассказала астролог Анастасия (astro_stasya) у себя на странице в Инстаграме.

Бык

Год обещает хороший прорыв при условии, что вы будете много работать и поставите перед собой конкретную цель. В этом году вам будет сопутствовать удача в решении финансовых вопросов. Вы можете получить более оплачиваемую работу, премии, субсидии или открыть своё дело.

Тигр

Естественно Черный Тигр не оставит без помощи всех рожденных под его знаком. Звезды сулят вам благоприятный период для повышения уровня доходов и поиска новых источников прибыли. Также у вас хорошие перспективы для того, чтобы научиться чему-то новому.

Овца

Если вы будете больше внимания уделять своим успехом, будете настраиваться на позитив, то в вашей жизни будут происходить позитивные события. У рожденных в этот год появится хороший потенциал для получения множества возможностей для увеличения богатства. Любое начинание будет для вас успешным.

Ранее астролог рассказал, что больше всего в год Черного Водяного Тигра повезет четырем знакам Зодиака. Кто оказался в списке счастливчиков — смотрите в нашем предыдущем материале