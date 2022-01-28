Укр

Китайский Новый год 2022: каким трём знакам будет благоволить зодиакальный Тигр в 2022-м

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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1 февраля жители Китая будут праздновать 4720 год Новость обновлена 28 января 2022, 16:22
1 февраля жители Китая будут праздновать 4720 год

Каким животным из Восточного гороскопа можно надеяться на удачу в этом году

Как мы писали ранее, по китайскому календарю, год Тигра наступит 1 февраля 2022 года, и отмечать китайцы будут не 2022-й, а 4720 год. В следующий вторник Белый Металлический Бык, который был покровителем 2021-го года, передаст бразды управление Черному Водяному Тигру.

Как пишет realist.online, особая удача в китайском Новом году улыбнется трем знакам Восточного гороскопа.

Тигр — 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 и 2010

Ночные светила обещают Тиграм много интересных знакомств. Одиноким представителям знака смогут наладить свою личную жизнь.

Кролик — 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 и 2011

Карьера у Кроликов будет идти только в гору. Этот год будет богат на различные курсы повышения квалификации, тренинги. Тем, кто находится в поиске более перспективной работы, повезет с новой должностью.

Свинья — 1947, в 1959, в 1971, в 1983, в 1995, в 2007

Свиньям будет улыбаться удача, а судьба будет к ним благосклонной в 2022 году. Однако астрологи советуют быть внимательными к своему здоровью.

Добавим, что зодиакальный Тигр так и будет притягивать деньги в 2022 году. Что обещают звезды и планеты этому знаку Восточного гороскопа — узнайте в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология #Год Черного Водяного Тигра
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