Китайский Новый год: эти 5 знаков Зодиака познают счастье в феврале

Одним ночные светила обещают достаток, другим — приятные перемены в личной жизни

Год Черного Водяного Тигра, который по китайскому календарю наступит уже 1 февраля 2022 года, принесет как позитивные, так и не очень приятные перемены в жизни каждого из нас. 28 дней февраля принесут большое счастье для пяти зодиакальных знаков.

Как пишет Ukr.Media, именно Тельцы, Львы, Скорпионы, Козероги и Водолеи станут везунчиками последнего месяца зимы.

Телец

В феврале Тельцам стоит ждать хороших новостей, особенно тем представителям знака, которые долго не могли решить какую-то проблему. Посчастливится и в личной жизни тем, кто решиться закончить токсичные отношения.

Лев

Львов ожидают глобальные перемены. Это может быть смена работы, переезд в другой город. Дела пойдут в гору у тех людей, которые решатся начать работать на себя, начнут новый проект.

Скорпион

Счастливые перемены в личной жизни произойдут у представителей данного знака Зодиака. Кто-то свяжет себя узами брака или решиться на пополнение в семье. Также Скорпионы могут рассчитывать на пополнение бюджета за счет возврата долгов.

Козерог

Козерогов ожидает карьерный рост. Руководство наконец-то увидит в вас ответственного работника, поэтому велика вероятность увеличение заработной платы или повышение в должности.

Водолей

Больше всего повезет Водолеям — представителям творческих профессий. Им можно смело создавать что-то новое и интересное. Многие смогут хорошо заработать на хобби, главное не упускать возможности, которые будет предоставлять Вселенная в феврале.

Напомним, что с 1 февраля 2022 год будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Что на этот год сулят звезды и планеты всем знакам Зодиака согласно раскладу Таро — узнайте в нашем материале.