Укр

Китайский Новый год: 3 знака Зодиака, которые обручатся в 2022 году

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
33
Гороскоп на 2022 год Новость обновлена 31 января 2022, 21:27
Гороскоп на 2022 год

В год Черного Тигра могут отпраздновать свадьбу Весы, Стрельцы и Водолеи

Хотя брак подходит не всем, для многих из нас это важный шаг в жизни. Он включает романтические, духовные и финансовые отношения с человеком, который лучше всего нас дополняет. Отметим, что есть даже такие представительницы знаков Зодиака, которые злоупотребляют походами в ЗАГС.

В 2022 году кардинальные перемены в личной жизни ожидают Весов, Стрельцов и Водолеев, пишет stylecaster.com.

Весы

Представители этого знака Зодиака захотят провести с любимым человеком всю жизнь. Однако в 2022 году Весам нужно помнить, что мир неидеален. Поэтому им стоит научиться хотя бы иногда расслабляться и забывать о проблемах.

Стрельцы

В этом году Стрельцы наберутся уверенности и без колебаний пойдут под венец с партнером. Звезды придадут вам сил, необходимых для принятия обязательств.

Водолеи

У Водолеев в этом году в любви все будет отлично. Одинокие представители знака смогут встретить именно того человека, с которым им будет очень комфортно. Если в настоящее время вы находитесь в отношениях, у вас есть возможность вывести их на новый уровень, если это подходящее время для вас двоих.

Добавим, что отношения некоторых знаков Зодиака, согласно славянскому гороскопу, перейдут на новый уровень. Кого ожидает невероятный успех в делах любовных — узнайте в предыдущем материале "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология #Китайский новый год
Издевательства происходили в административных зданиях
Днепр
Били и мочились на лицо: в сеть попало видео издевательств в колонии под Кривым Рогом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Издевательства происходили в административных зданиях
Били и мочились на лицо: в сеть попало видео издевательств в колонии под Кривым Рогом
Дата публикации
Категория
Совет безопасности ООН собрался на заседание по теме Украины
Россияне в ООН использовали слова Зеленского против США
Дата публикации
Категория
Юрий Голубан задержан полицейскими
За подготовку беспорядков в Киеве задержали скандального полковника: детали
Дата публикации
Категория
Протяженность дороги составит 280 километров
От Ровно до Львова за 500 грн: куда можно будет доехать по первой в Украине платной дороге (инфографика и цены)
Дата публикации
Категория
Издевательства продолжались несколько часов
Иностранец-нелегал три часа насиловал и избивал украинку: фото и видео с пострадавшей