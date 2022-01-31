Китайский Новый год: 3 знака Зодиака, которые обручатся в 2022 году

В год Черного Тигра могут отпраздновать свадьбу Весы, Стрельцы и Водолеи

Хотя брак подходит не всем, для многих из нас это важный шаг в жизни. Он включает романтические, духовные и финансовые отношения с человеком, который лучше всего нас дополняет. Отметим, что есть даже такие представительницы знаков Зодиака, которые злоупотребляют походами в ЗАГС.

В 2022 году кардинальные перемены в личной жизни ожидают Весов, Стрельцов и Водолеев, пишет stylecaster.com.

Весы

Представители этого знака Зодиака захотят провести с любимым человеком всю жизнь. Однако в 2022 году Весам нужно помнить, что мир неидеален. Поэтому им стоит научиться хотя бы иногда расслабляться и забывать о проблемах.

Стрельцы

В этом году Стрельцы наберутся уверенности и без колебаний пойдут под венец с партнером. Звезды придадут вам сил, необходимых для принятия обязательств.

Водолеи

У Водолеев в этом году в любви все будет отлично. Одинокие представители знака смогут встретить именно того человека, с которым им будет очень комфортно. Если в настоящее время вы находитесь в отношениях, у вас есть возможность вывести их на новый уровень, если это подходящее время для вас двоих.

Добавим, что отношения некоторых знаков Зодиака, согласно славянскому гороскопу, перейдут на новый уровень. Кого ожидает невероятный успех в делах любовных — узнайте в предыдущем материале "Телеграфа".