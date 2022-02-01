Укр

Китайский Новый год: три знака восточного гороскопа станут любимчиками фортуны в феврале

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Год Тигра прогнозируют динамичным, ярким и запоминающимся Новость обновлена 01 февраля 2022, 09:54
Год Тигра прогнозируют динамичным, ярким и запоминающимся

2022-й год даст вам возможность сделать огромный скачок вперед многим знакам Зодиака.

С 1-го февраля Черный Водяной Тигр официально вступил в свои права, ведь в этот день отмечается Китайский Новый год 2022. Белый Металлический Бык окончательно уступил место покровителя года Тигру.

В новом 2022-м году одних знаков Зодиака ждут перемены в личной жизни, других — сказочное богатство, а также небесные светила подготовили "порцию удачи" для некоторых представителей зодиакального круга. Кто станет любимчиком фортуны рассказала астролог Анастасия (astro_stasya) у себя на странице в Инстаграме.

Крыса

Представителям этого знака будет светить звезда Победы, а это значит, что вы сможете справиться с любыми задачами, которые будут на вашем пути. Чтобы достичь результатов и добиться успеха желательно окружить себя нужными людьми.

Бык

Большой успех рожденных в этот год будет ждать только тех представителей, которые будут ставить перед собой конкретные цели и много работать. Не стоит плыть по течению, стремитесь к большему и звезда Процветания создаст хороший потенциал для улучшения вашей жизни.

Лошадь

Представителям этого знака светит звезда Будущего Процветания, которая усилит возможности рожденных в этот год, что поможет преодолеть все трудности 2022-го года. Лошадей ждет слава, признание, удача, новые возможности и повышение положения в социуме.

Добавим, что зодиакальный Тигр так и будет притягивать деньги в 2022 году. Что обещают звезды и планеты этому знаку Восточного гороскопа — узнайте в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Китайский новый год #Восточный гороскоп
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