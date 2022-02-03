Укр

И глазом не моргнут: мужчины этих трех знаков Зодиака с легкостью пойдут "налево"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Мужчины этих знаков Зодиака легко поддаются соблазну Новость обновлена 03 февраля 2022, 08:08
Мужчины этих знаков Зодиака легко поддаются соблазну

Не все мужчины остаются верными своей второй половинке.

Увы, но не все мужчины, да и женщины, в отношениях и браке всегда остаются верны своему избраннику. Бывает так, что кто-то из супругов решается сходить "налево", а измены, как мы знаем разрушает отношения в паре. Причины неверности могут быть разные, однако часто человек поддается "влиянию" своей натуры и знака Зодиака, под которым он родился.

Астрологи назвали тройку самых гулящих мужчин по знаку Зодиака, сообщает Ukr.Media.

Стрелец

Однообразие – то, что удручает мужчин этого знака Зодиака. Мужчины-Стрельцы любят перемены, и поэтому делают все, чтобы они присутствовали в их жизни. И измены — это часть этих "перемен". Более того, Стрельцы не умеют сопереживать и разделять чужие чувства, из-за чего часто обижают партнершу.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака не могут все время быть с одним и тем же человеком в паре, им просто не присуще постоянство, а семейные дела и вовсе вызывают у Близнецов отвращение. Мужчины этого знака постоянно ищут новые знакомства.

Овен

Представители этого созвездия всегда действуют "по обстоятельствах". Если семейная жизнь проходит спокойно и без трудностей, то и на измену их не тянет. Однако как только начинаются какие-то затруднения, Овны могут начать искать замену. Более того, после похода "налево", мужчина-Весы может вернуться в семью как ни в чем не бывало. Но в какой-то момент все может повториться.

Ранее "Телеграф" называл три знака Зодиака, которые рискуют всю жизнь прожить в одиночестве.

Теги:
#Мужчины #Гороскоп #Измена #Знаки Зодиака #Мужская измена #Любовный гороскоп
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