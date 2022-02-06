Будут биться тарелки: с какими 3 знаками Зодиака не ужиться
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Вторым половинкам этих зодиакальных знаков очень непросто
Быт — вещь особо простая и сложная одновременно. Он может как укрепить отношения между партнерами, так и окончательно их разрушить. В итоге одни всю жизнь проживают в одиночестве, другие просто молчат, тая в себе большую обиду.
О тех знаках Зодиака, которые не умеют и не хотят подстраиваться под других, пишет Ukr.Media.
Девы
Довольно педантичный знак. Вторым половинкам Дев нужно очень постараться держать чистоту под контролем, так как этот представитель склонен придираться к мелочам, делать всем замечания. Выдержать такой постоянный нажим сумеет не каждый.
Овны
Овны — антиподы Девам. Им сложно соблюдать установленные правила, поддерживать чистоту и порядок. У них очень хорошо получается зарабатывать деньги, но заниматься уборкой или готовкой для Овнов сущее наказание.
Водолеи
Представители этого зодиакального знака очень творческие и хаотичные, поэтому легкий беспорядок для них не является проблемой. Однако несмотря на свою несамостоятельность в бытовых вопросах, Водолеи очень любят командовать и указывать, кому и что делать. Жить под гнетом данного знака никому не понравится.
Стоить также добавить, что из Водолеев-женщин, несмотря на непростой характер, получаются очень хорошие хозяйки и жены.
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