Будут биться тарелки: с какими 3 знаками Зодиака не ужиться

Вторым половинкам этих зодиакальных знаков очень непросто

Быт — вещь особо простая и сложная одновременно. Он может как укрепить отношения между партнерами, так и окончательно их разрушить. В итоге одни всю жизнь проживают в одиночестве, другие просто молчат, тая в себе большую обиду.

О тех знаках Зодиака, которые не умеют и не хотят подстраиваться под других, пишет Ukr.Media.

Девы

Довольно педантичный знак. Вторым половинкам Дев нужно очень постараться держать чистоту под контролем, так как этот представитель склонен придираться к мелочам, делать всем замечания. Выдержать такой постоянный нажим сумеет не каждый.

Овны

Овны — антиподы Девам. Им сложно соблюдать установленные правила, поддерживать чистоту и порядок. У них очень хорошо получается зарабатывать деньги, но заниматься уборкой или готовкой для Овнов сущее наказание.

Водолеи

Представители этого зодиакального знака очень творческие и хаотичные, поэтому легкий беспорядок для них не является проблемой. Однако несмотря на свою несамостоятельность в бытовых вопросах, Водолеи очень любят командовать и указывать, кому и что делать. Жить под гнетом данного знака никому не понравится.

Стоить также добавить, что из Водолеев-женщин, несмотря на непростой характер, получаются очень хорошие хозяйки и жены.