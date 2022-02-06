Поможет только терпение: знаки Зодиака, для которых февраль станет очень трудным месяцем

Этим знакам Зодиака остается лишь "перетерпеть" февраль и надеяться на лучшее.

Помимо успехов и любви, февраль месяц для некоторых представителей зодиакального круга будет достаточно сложным месяцем. Астрологи назвали три знака Зодиака, которым последний зимний месяц принесет много трудностей и неприятностей.

Для каких трех знаков Зодиака февраль окажется худшим месяцем 2022 года, информирует Ukr.Media.

Овен

Представителям этого знака Зодиака предстоит пережить довольно неоднозначный месяц. Не исключено, что у вас будет складываться ощущения, что весь мир стал против вас. Чаще всего вы будете совершать неправильные действия в самое неподходящее время.

Скорпион

Февраль для Скорпионов также окажется довольно сложным периодом, из-за того, что все задачи, с которыми представителям этого знака будут сталкиваться, потребуют от них множество сил и ресурсов. Не исключено, что придется выйти из зоны комфорта.

Весы

Представителей знака Весы в феврале ждет достаточно много сложных и напряженных ситуаций. Стоит отметить, то из-за раздражительности могут начаться проблемы в общении с близкими — назревают ссоры и скандалы. Особенно нужно быть внимательными с финансами.

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