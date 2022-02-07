Укр

Названы 5 знаков Зодиака, которым звезды сулят счастье в феврале

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Прогноз для Тельцов, Львов, Скорпионов, Козерогов и Водолеев Новость обновлена 07 февраля 2022, 09:41
Прогноз для Тельцов, Львов, Скорпионов, Козерогов и Водолеев

Самый короткий месяц в году принесет много радостных моментов

Астрологи, которые ранее предсказали крутые повороты в жизни трех зодиакальных знаков, рассказали, каким пяти знакам февраль принесет много чудес и радости.

Счастливчиками последнего зимнего месяца стали Тельцы, Львы, Скорпионы, Козероги и Водолеи, пишет Ukr.Media.

Тельцы

Тельцы, наконец-то, смогут решить проблему, которая мучила их последние месяцы. Это может быть как судебная тяжба, так и нечто бытовое. В любом случае для Тельцов все решится благополучно.

Львы

Февраль — отличный месяц для вложения денег, инвестиций. Также очень хорошо пойдут дела в собственном бизнесе, а также у тех, кто предпочитает работать под руководством.

Скорпионы

Удачный месяц для налаживания отношений с близкими людьми. Приятный сюрприз коснется каких-либо семейных вопросов, например заключения брака или прибавления в семействе.

Козероги

Козерогов ожидают карьерный рост и повышения заработной платы. Также настало удачное время для зарождения новых, перспективных отношений.

Водолеи

Благодаря своему трудолюбию и таланту Водолеи заполучат новую и весьма высокую должность. Особенно это касается тех представителей знака, которые имеют творческую профессию.

Конечно, не всем так повезет в самом коротком месяце 2022 года. Для кого февраль станет очень трудным месяцем — читайте в предыдущем материале "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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