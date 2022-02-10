Три знака Зодиака с очень тяжелой кармой

Они обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни

Астрологи, которые ранее рассказали, каким знакам Зодиака будет тяжело переносить февраль, уверенны, что рождение каждого человека под тем или иным созвездием зависит от поступков прошлых жизней. За ошибки приходится всегда платить, поэтому, чтобы вынести уроки в этой жизни, необходимо проходить новые испытания — для некоторых они будут особенно болезненны.

Именно Овнам, Ракам и Девам нужно исправлять свою карму, пишет Ukr.Media.

Овен

Обиды на людей, которые возникли в прошлой жизни, мешают Овнам наслаждаться отношениями в этой реальности. Часто эти знаки страдают от постоянных измен и одиночества. Им нужно научиться искренне помогать людям, не ожидая ничего взамен.

Рак

Раки ругают небесную карму за все препятствия, которые возникают на их жизненном пути. Однако высшие силы желают лишь, чтобы представители этого знака перестали жаловаться и начали воспринимать испытания как уроки, которые сделают их только сильнее и увереннее в завтрашнем дне. Раки способны на большее, им только нужно об этом помнить.

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Дева

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, очень тяжело переживают измены и расставания, и из-за этого часто впадают в длительную депрессию. Чтобы начать жить счастливо, Девам необходимо научиться радоваться простым мелочам и даже самым маленьким победам. Позитивный взгляд на жизнь поможет не обращать внимание на негативные моменты.

Часто из-за своей чрезмерной эгоистичности люди склонны совершать необдуманные поступки, которые вредят окружающим людям. Какие мужчины по знаку Зодиака самые эгоистичны — смотрите в предыдущем материале "Телеграфа".